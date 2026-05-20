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Sarri al Napoli? Parla Lotito: annuncio netto dal presidente biancoceleste

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Sarri al Napoli? Parla Lotito: annuncio netto dal presidente biancoceleste
Claudio Lotito sul futuro di Sarri
Lotito glissa sul futuro di Sarri

Si fanno sempre più insistenti le voci su un Sarri-bis al Napoli: dopo aver fatto la storia del club azzurro con il bel gioco e con la stagione record dei 91 punti, potrebbe esserci un ritorno. C’è, tuttavia, un intoppo chiamato Lazio: l’allenatore ha un contratto in essere con i biancocelesti di Lotito, che ha glissato sulla domanda di una possibile separazione.

Lotito anonimo sull’addio di Sarri

Per la Lazio sono giorni, anzi mesi estremamente complicati: la stagione è stata un disastro assoluto tra blocco del mercato, rendimento pessimo e possibile addio di Maurizio Sarri. Quest’ultimo è al centro di una contesa tra Atalanta e Napoli, ma prima di tutto dovrebbe risolvere il suo contratto che lo lega sino al 30 giugno 2027 al club biancoceleste. Da sempre, il capro espiatorio per i tifosi è il presidente, Claudio Lotito.

Ecco cosa ha detto il patron sul tecnico fuori da Montecitorio:

“Sarri ha un contratto con la Lazio, io sono il presidente della società, che volete da me? Chiedete a lui. L’allenatore ha un contratto con noi, punto”.

Lotito "blocca" l'addio di Sarri
Sarri ha un contratto con la Lazio: Lotito ribadisce!

Le parole di Sarri sul suo futuro

Quel “Chiedete a lui” sostenuto da Claudio Lotito ha già una risposta. Infatti, nel corso di una recente conferenza stampa, lo stesso Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro: parole piuttosto vaghe quelle di 3 giorni fa, che non danno indicazioni davvero chiare su quel che sarà la sua stagione a venire.

Ma cosa aveva dichiarato di preciso?

“La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi. Uno deve parlare in maniera separata dell’ambiente e della società. A livello ambientale avrei voglia di rimanere, mi sento parte integrante. A livello societario forse se i piani non collimano è inutile continuare ad andare avanti. Non ho sentito piani, non so dare una risposta precisa. Bisogna distinguere i due aspetti”.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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