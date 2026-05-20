Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profili

di
Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profili
Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa al Napoli
Aurelio De Laurentiis durante una conferenza stampa al Napoli, seduto dietro il microfono con logo SSC Napoli sullo sfondo

Napoli cerca il nuovo allenatore dopo l’addio di Conte: Sarri è il primo obiettivo, ma Manna valuta anche Allegri, Italiano, Pioli e Palladino.

Italiano, Pioli e Palladino: le tre alternative concrete

Se Sarri e Allegri dovessero declinare l’offerta, il Napoli ha già individuato tre nomi specifici. Vincenzo Italiano, in uscita dal Bologna, è l’eterno candidato della piazza e gode della stima personale di De Laurentiis da anni. La sua esperienza europea e il gioco propositivo lo rendono compatibile con il progetto partenopeo. Stefano Pioli e Raffaele Palladino completano la lista dei papabili, entrambi con curricula solidi e disponibilità potenziale sul mercato.

La strategia di Manna prevede di chiudere con il primo obiettivo entro fine maggio. La panchina del Napoli rimane appetibile sul mercato, anche se le ambizioni europee della società richiedono un tecnico con esperienza internazionale comprovata. Ogni nome nella lista rappresenta un profilo diverso: da chi conosce l’ambiente a chi porta freschezza tattica. La decisione finale spetta a De Laurentiis, ma la rosa è già tracciata e il Napoli non intende perdere tempo nella ricerca del nuovo allenatore.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie