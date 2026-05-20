Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profili

Napoli cerca il nuovo allenatore dopo l’addio di Conte: Sarri è il primo obiettivo, ma Manna valuta anche Allegri, Italiano, Pioli e Palladino.
Italiano, Pioli e Palladino: le tre alternative concrete
Se Sarri e Allegri dovessero declinare l’offerta, il Napoli ha già individuato tre nomi specifici. Vincenzo Italiano, in uscita dal Bologna, è l’eterno candidato della piazza e gode della stima personale di De Laurentiis da anni. La sua esperienza europea e il gioco propositivo lo rendono compatibile con il progetto partenopeo. Stefano Pioli e Raffaele Palladino completano la lista dei papabili, entrambi con curricula solidi e disponibilità potenziale sul mercato.
La strategia di Manna prevede di chiudere con il primo obiettivo entro fine maggio. La panchina del Napoli rimane appetibile sul mercato, anche se le ambizioni europee della società richiedono un tecnico con esperienza internazionale comprovata. Ogni nome nella lista rappresenta un profilo diverso: da chi conosce l’ambiente a chi porta freschezza tattica. La decisione finale spetta a De Laurentiis, ma la rosa è già tracciata e il Napoli non intende perdere tempo nella ricerca del nuovo allenatore.