Futuro Meret: parla l’agente, un fattore può cambiare tutto

Alex Meret ha vissuto una stagione estremamente complicata: tra infortuni e discesa nelle gerarchie nel ballottaggio con Milinkovic-Savic, non è stato il miglior periodo. E, con un contratto in scadenza nel 2027, il suo addio è davvero probabile, nel caso in cui vi fossero gli incastri giusti. Il principale è sicuramente la figura dell’allenatore, come sottolineato dal suo agente, Federico Pastorello.

L’agente di Meret è chiaro: “Il suo futuro passa da Conte”

Alex Meret è indubbiamente un nome inciso nella storia di Napoli: è il portiere titolare del terzo e del quarto scudetto, ma che in questa stagione ha vissuto una vera e propria caduta dall’Olimpo. Infatti, con l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic lo ha fatto scivolare nelle gerarchie e ora, a stagione praticamente finita, il suo futuro è in fase di valutazione, anche in base alla figura dell’allenatore del Napoli.

A conferma di questo aspetto, ci sono le parole del suo agente, Federico Pastorello a TMW:

“Meret resta? Vedremo se sarà confermato il fatto che Conte vada via, questa è una variabile importante. Sul ballottaggio con Milinkovic-Savic era stato chiaro, purtroppo poi Alex ha avuto un infortunio che lo ha tolto dalla competizione. Bisognerà fare delle valutazioni, bisognerà vedere chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo”.

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I numeri stagionali del portiere

Effettivamente, l’infortunio subìto da Meret ha influenzato la sua partecipazione alle gare stagionali del Napoli. I dati parlano chiaro: in questa stagione l’italiano ha difeso i pali azzurri solo in sole 12 gare fra tutte le competizione, con 4 clean sheet.

La percentuale non è pessima, trattandosi del 33% circa. Chiaramente, poi, Milinkovic è riuscito a convincere grazie anche alle sue qualità con i piedi e il posto se lo è tenuto stretto. Ora, dopo tantissimi anni, potrebbe chiudersi un altro grande capitolo partenopeo.