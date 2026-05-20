Conte ritrova De Bruyne e Lukaku, in Nazionale: l’indiscrezione

Antonio Conte lascerà il Napoli con due trofei in più in bacheca. Anche in azzurro ha confermato il suo status di vincente. Dopo l’esperienza partenopea, però, il tecnico salentino potrebbe rinunciare a vincere subito per tornare in Nazionale. Occhio all’incrocio con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Conte in Nazionale: a settembre Italia-Belgio

De Bruyne è destinato a vestire la maglia del Napoli anche l’anno prossimo, indipendentemente dalla guida tecnica. Lukaku, invece, lascerà il capoluogo campano insieme a Conte. L’ex Juve, proprio come 12 anni fa, potrebbe diventare il CT della Nazionale italiana. Nel caso l’indiscrezione diventasse realtà, il primo impegno dell’Italia sarebbe proprio contro il Belgio.

A settembre, infatti, gli azzurri affronteranno i ‘diavoli rossi’ in Nations League. Sarebbe un incrocio curioso per Conte, che farebbe subito i conti con il suo recente passato. Il rapporto con entrambi è buono e quella sarebbe un’occasione per ricordare i suoi successi con il Napoli.