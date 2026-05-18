Supercoppa Italiana, Napoli escluso dalla prossima edizione: svelato il motivo della decisione

Il Napoli rischia seriamente di non prendere parte alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Una scelta che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto considerando il prestigio e il peso del club azzurro nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lega Serie A sarebbe orientata verso il ritorno al vecchio formato con finale secca, abbandonando così la Final Four vista nelle ultime stagioni. Una decisione che cambierebbe completamente gli equilibri della competizione e che, di fatto, taglierebbe fuori il Napoli.

La Supercoppa torna al formato classico

Negli ultimi anni la Supercoppa Italiana aveva cambiato volto con il format a quattro squadre disputato in Arabia Saudita. Una formula che aveva permesso anche alle semifinaliste di Coppa Italia e alle migliori classificate in Serie A di partecipare alla competizione.

Ora, però, lo scenario sembra destinato a cambiare. Secondo Nicolò Schira, la Lega sarebbe pronta a tornare alla partita secca tradizionale.

“Si va verso il ritorno al format classico della partita secca della Supercoppa Italiana a dicembre inoltrato”.

La sfida dovrebbe vedere protagoniste Inter e Lazio, escludendo quindi il Napoli dalla prossima edizione. A incidere sarebbe proprio il cambio di regolamento e la mancata conferma dello slot arabo utilizzato nelle ultime stagioni.

Il Napoli fuori dalla competizione

La notizia ha inevitabilmente sorpreso l’ambiente azzurro. Il Napoli di Antonio Conte, xampione in carica, sperava di poter partecipare ancora alla competizione, soprattutto dopo il valore acquisito dalla Supercoppa negli ultimi anni.

Schira ha aggiunto un altro dettaglio importante sulla scelta della Lega Serie A.

“Non dovrebbe essere utilizzato lo slot arabo, ancora uno a disposizione entro il 2028”.

Senza Final Four e senza l’organizzazione in Arabia Saudita, la Supercoppa tornerebbe dunque a essere una gara secca tra due sole squadre. Una decisione che apre nuove discussioni sul futuro del torneo e sulla sua visibilità internazionale.