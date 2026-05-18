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“Nessuno se lo aspettava!”: futuro Conte, la rivelazione in diretta

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“Nessuno se lo aspettava!”: futuro Conte, la rivelazione in diretta
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli
Antonio Conte in panchina con espressione preoccupata durante una partita

Antonio Conte ha sorpreso l’ambiente azzurro con dichiarazioni inaspettate sul suo futuro al Napoli, rivelando dettagli sulla comunicazione con De Laurentiis che nessuno prevedeva.

Conte parla di programmazione: la scelta linguistica che divide

Le parole pronunciate da Conte hanno generato reazioni di stupore all’interno della società partenopea. Secondo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, “molti sono colti di sorpresa, perchè nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte”. L’allenatore ha affermato che da un mese aveva già comunicato al presidente De Laurentiis quali fossero i problemi della squadra. Ma c’è un aspetto linguistico che ha catturato l’attenzione degli osservatori: Conte ha utilizzato il verbo “stanno programmando” riferendosi alla gestione del progetto.

“Le frasi di Conte? Posso dirvi che nel Napoli molti sono colti di sorpresa, perchè nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte, che dicesse che già da un mese aveva detto al presidente De Laurentiis cosa non andasse al Napoli. Dice stanno programmando il futuro, e questo può aprire una riflessione: uno potrebbe dire ‘stiamo’, non ‘stanno’”

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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