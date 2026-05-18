“Nessuno se lo aspettava!”: futuro Conte, la rivelazione in diretta

Antonio Conte ha sorpreso l’ambiente azzurro con dichiarazioni inaspettate sul suo futuro al Napoli, rivelando dettagli sulla comunicazione con De Laurentiis che nessuno prevedeva.

Conte parla di programmazione: la scelta linguistica che divide

Le parole pronunciate da Conte hanno generato reazioni di stupore all’interno della società partenopea. Secondo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, “molti sono colti di sorpresa, perchè nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte”. L’allenatore ha affermato che da un mese aveva già comunicato al presidente De Laurentiis quali fossero i problemi della squadra. Ma c’è un aspetto linguistico che ha catturato l’attenzione degli osservatori: Conte ha utilizzato il verbo “stanno programmando” riferendosi alla gestione del progetto.

“Le frasi di Conte? Posso dirvi che nel Napoli molti sono colti di sorpresa, perchè nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte, che dicesse che già da un mese aveva detto al presidente De Laurentiis cosa non andasse al Napoli. Dice stanno programmando il futuro, e questo può aprire una riflessione: uno potrebbe dire ‘stiamo’, non ‘stanno’”