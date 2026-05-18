Napoli, fumata bianca in arrivo: la firma tanto attesa è sempre più vicina

Spinazzola rifiuta tutte le offerte per restare al Napoli: secondo Valter De Maggio, la fumata bianca sul rinnovo contrattuale arriverà entro pochi giorni. L’esterno ha messo da parte le proposte di altre squadre.
Spinazzola e il Napoli: l’accordo è a un passo
Leonardo Spinazzola ha scelto di bloccare ogni valutazione alternativa. Come rivela Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, “Leonardo Spinazzola sta ricevendo tantissime proposte da altre squadre, le ha messe tutte da parte per il momento perché la sua priorità è quella di restare al Napoli”. L’ex terzino di Juventus e Roma vuole solo gli azzurri e aspetta il club partenopeo per la firma.
Giovanni Manna e l’agente Davide Lippi stanno limando gli ultimi dettagli. La discussione riguarda l’ingaggio e la durata del nuovo contratto. Secondo De Maggio, “la fumata bianca è vicina”. Non è una trattativa bloccata: l’accordo è in fase conclusiva, dove le parti hanno già trovato la convergenza sui punti essenziali e stanno sistemando i numeri finali.
Perché il Napoli insiste su Spinazzola?
La squadra ha bisogno di leader che conoscono gli standard europei. Spinazzola ha giocato in Champions League, conosce i ritmi internazionali e la pressione dei match decisivi. La sua permanenza tranquillizza l’ambiente e dà continuità al progetto tecnico.
Il rinnovo di Spinazzola con il Napoli è ormai una formalità amministrativa. Le parti hanno già trovato l’intesa sulla sostanza: l’esterno resterà agli azzurri, blindato da un nuovo contratto che rispecchia il suo valore all’interno dello spogliatoio e della strategia di mercato del club partenopeo.