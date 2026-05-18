Napoli, fumata bianca in arrivo: la firma tanto attesa è sempre più vicina

Spinazzola rifiuta tutte le offerte per restare al Napoli: secondo Valter De Maggio, la fumata bianca sul rinnovo contrattuale arriverà entro pochi giorni. L’esterno ha messo da parte le proposte di altre squadre.

Spinazzola e il Napoli: l’accordo è a un passo

Leonardo Spinazzola ha scelto di bloccare ogni valutazione alternativa. Come rivela Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, “Leonardo Spinazzola sta ricevendo tantissime proposte da altre squadre, le ha messe tutte da parte per il momento perché la sua priorità è quella di restare al Napoli”. L’ex terzino di Juventus e Roma vuole solo gli azzurri e aspetta il club partenopeo per la firma.

Giovanni Manna e l’agente Davide Lippi stanno limando gli ultimi dettagli. La discussione riguarda l’ingaggio e la durata del nuovo contratto. Secondo De Maggio, “la fumata bianca è vicina”. Non è una trattativa bloccata: l’accordo è in fase conclusiva, dove le parti hanno già trovato la convergenza sui punti essenziali e stanno sistemando i numeri finali.

Matteo Spinazzola in azione con la maglia del Napoli

Perché il Napoli insiste su Spinazzola?

La squadra ha bisogno di leader che conoscono gli standard europei. Spinazzola ha giocato in Champions League, conosce i ritmi internazionali e la pressione dei match decisivi. La sua permanenza tranquillizza l’ambiente e dà continuità al progetto tecnico.

Il rinnovo di Spinazzola con il Napoli è ormai una formalità amministrativa. Le parti hanno già trovato l’intesa sulla sostanza: l’esterno resterà agli azzurri, blindato da un nuovo contratto che rispecchia il suo valore all’interno dello spogliatoio e della strategia di mercato del club partenopeo.