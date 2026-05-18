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Napoli, fumata bianca in arrivo: la firma tanto attesa è sempre più vicina

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Napoli, fumata bianca in arrivo: la firma tanto attesa è sempre più vicina
Spinazzola firma il rinnovo del contratto con il Napoli
Spinazzola firma il rinnovo contrattuale con il Napoli in ufficio con stemma azzurro e vista sul Vesuvio

Spinazzola rifiuta tutte le offerte per restare al Napoli: secondo Valter De Maggio, la fumata bianca sul rinnovo contrattuale arriverà entro pochi giorni. L’esterno ha messo da parte le proposte di altre squadre.

Spinazzola e il Napoli: l’accordo è a un passo

Leonardo Spinazzola ha scelto di bloccare ogni valutazione alternativa. Come rivela Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, “Leonardo Spinazzola sta ricevendo tantissime proposte da altre squadre, le ha messe tutte da parte per il momento perché la sua priorità è quella di restare al Napoli”. L’ex terzino di Juventus e Roma vuole solo gli azzurri e aspetta il club partenopeo per la firma.

Giovanni Manna e l’agente Davide Lippi stanno limando gli ultimi dettagli. La discussione riguarda l’ingaggio e la durata del nuovo contratto. Secondo De Maggio, “la fumata bianca è vicina”. Non è una trattativa bloccata: l’accordo è in fase conclusiva, dove le parti hanno già trovato la convergenza sui punti essenziali e stanno sistemando i numeri finali.

Matteo Spinazzola in maglia Napoli durante una partita, con pallone in possesso
Matteo Spinazzola in azione con la maglia del Napoli

Perché il Napoli insiste su Spinazzola?

La squadra ha bisogno di leader che conoscono gli standard europei. Spinazzola ha giocato in Champions League, conosce i ritmi internazionali e la pressione dei match decisivi. La sua permanenza tranquillizza l’ambiente e dà continuità al progetto tecnico.

Il rinnovo di Spinazzola con il Napoli è ormai una formalità amministrativa. Le parti hanno già trovato l’intesa sulla sostanza: l’esterno resterà agli azzurri, blindato da un nuovo contratto che rispecchia il suo valore all’interno dello spogliatoio e della strategia di mercato del club partenopeo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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