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Futuro Napoli, De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte: Sarri e altri due nomi

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Futuro Napoli, De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte: Sarri e altri due nomi
Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa al Napoli
Aurelio De Laurentiis durante una conferenza stampa al Napoli, seduto dietro il microfono con logo SSC Napoli sullo sfondo

Antonio Conte lascia il Napoli al 70%: secondo Sky Sport, De Laurentiis ha già avviato sondaggi per il nuovo allenatore, con Maurizio Sarri in pole position.

Conte e l’ingaggio che pesa: le ragioni dell’addio

L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avrà il compito di chiarire scenari che appaiono sempre più distanti. Come rivela Massimo Ugolini di Sky Sport, il presidente deve affrontare tre nodi cruciali: abbassare gli ingaggi della rosa, svecchiare l’organico e gestire il pesante stipendio dello stesso Conte. Non è una questione di dettagli contabili. Il Napoli non potrà ripetere una campagna acquisti come quella dell’anno scorso, quando De Laurentiis si impose personalmente per trattenere l’allenatore salentino.

La realtà economica ha travolto gli entusiasmi iniziali. Le valutazioni finanziarie condizionano ormai ogni decisione di mercato e ogni scelta tecnica. Il presidente non ha margini per investimenti massicci. In questa cornice ristretta, l’ingaggio di Conte diventa un ostacolo concreto, non una semplice variabile da aggiustare.

Maurizio Sarri in panchina durante una partita, con la mano al viso in atteggiamento concentrato
Maurizio Sarri in panchina durante una gara

Sarri, Grosso e Allegri: il casting del presidente

De Laurentiis non attende passivamente. Ha già contattato Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio, anche se l’Atalanta rappresenta una concorrenza seria per il tecnico toscano. Gli altri candidati sono Fabio Grosso e Massimiliano Allegri, ma il presidente non li ritiene soddisfacenti. Se questi nomi non convincessero davvero, De Laurentiis non escluderebbe di tornare sui propri passi e riproporre Conte, trasformando la crisi in una rinegoziazione al ribasso.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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