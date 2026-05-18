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“Conte verso l’addio? Vi posso dire…”: la rivelazione di Moretto sul Napoli

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“Conte verso l’addio? Vi posso dire…”: la rivelazione di Moretto sul Napoli
Antonio Conte al Napoli
Antonio Conte, allenatore del Napoli, ritratto in primo piano durante una partita

Conte ha già comunicato a De Laurentiis la sua scelta sul futuro azzurro: secondo Matteo Moretto, il tecnico leccese è stato diretto e il presidente conosce l’esito da almeno un mese.

Conte e De Laurentiis: la comunicazione ufficiale attesa

Le parole dell’allenatore del Napoli lasciano pochi dubbi. La decisione è già stata presa, ma manca ancora l’annuncio pubblico. Moretto, commentando la situazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha sottolineato come il linguaggio usato da Conte si avvicini molto a un possibile addio. Il tecnico non ha lasciato spazi a interpretazioni durante il confronto privato con De Laurentiis, avvenuto settimane fa.

“Conte è stato molto diretto. Lui ha rivelato che De Laurentis sa già della sua decisione da circa un mese. Le parole di Conte, come dire, si avvicinano molto ad un possibile addio, no? Io dal punto di vista giornalistico posso semplicemente dire che nel corso di questa settimana, secondo me, potremmo sapere di più. Perché poi dopo ci sarà anche una comunicazione più allineata, come lo è stato l’anno scorso quando Conte poi è rimasto. Quindi aspettiamo qualche giorno per capire meglio”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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