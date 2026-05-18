“Conte verso l’addio? Vi posso dire…”: la rivelazione di Moretto sul Napoli

Conte ha già comunicato a De Laurentiis la sua scelta sul futuro azzurro: secondo Matteo Moretto, il tecnico leccese è stato diretto e il presidente conosce l’esito da almeno un mese.

Conte e De Laurentiis: la comunicazione ufficiale attesa

Le parole dell’allenatore del Napoli lasciano pochi dubbi. La decisione è già stata presa, ma manca ancora l’annuncio pubblico. Moretto, commentando la situazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha sottolineato come il linguaggio usato da Conte si avvicini molto a un possibile addio. Il tecnico non ha lasciato spazi a interpretazioni durante il confronto privato con De Laurentiis, avvenuto settimane fa.

“Conte è stato molto diretto. Lui ha rivelato che De Laurentis sa già della sua decisione da circa un mese. Le parole di Conte, come dire, si avvicinano molto ad un possibile addio, no? Io dal punto di vista giornalistico posso semplicemente dire che nel corso di questa settimana, secondo me, potremmo sapere di più. Perché poi dopo ci sarà anche una comunicazione più allineata, come lo è stato l’anno scorso quando Conte poi è rimasto. Quindi aspettiamo qualche giorno per capire meglio”.