Zielinski non dimentica Napoli: la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’Inter

Piotr Zielinski festeggia lo Scudetto con l’Inter dopo aver vinto il titolo col Napoli: il centrocampista polacco non traccia distinzioni tra i due trionfi.

Zielinski e il paragone: due vittorie senza gerarchia

Al termine della partita contro l’Hellas Verona, il numero 16 nerazzurro ha parlato della sua stagione in maglia interista. “Sono contento che senza infortuni, con la fiducia giusta del mister e dello staff, ho dimostrato il mio valore”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Quando gli è stato chiesto di comparare il successo attuale con quello dello Scudetto partenopeo, Zielinski ha scelto una strada netta. “Sono due Scudetti speciali, spero di vincere ancora e di lottare l’anno prossimo su tutti i fronti”. Non c’è nostalgia, né rimpianto. Il polacco non stabilisce gerarchie tra le due vittorie, trattandole sullo stesso piano emotivo e valoriale.

Piotr Zielinski in azione con la maglia dell’Inter

L’equilibrio tra passato e presente nerazzurro

La scelta di non privilegiare un trionfo sull’altro è significativa. Zielinski non rifiuta il passato napoletano, ma nemmeno lo mitizza rispetto al presente. Ha vinto in due contesti diversi, con metodologie differenti, e la sua analisi riflette maturità. Il polacco fa mantenere un ruolo d’onore nel suo album dei ricordi ad entrambi i successi, rifiutandosi di sottoporsi a paragoni che avrebbero potuto scontetare i suoi tifosi del passato. Zielinski segue questa una logica giusta: ha dimostrato il proprio valore in entrambi i contesti, e ora punta a continuare così con l’Inter.