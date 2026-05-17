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Zielinski non dimentica Napoli: la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’Inter

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Zielinski non dimentica Napoli: la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’Inter
Zielinski esulta con l'Inter dopo la vittoria dello Scudetto
Piotr Zielinski esulta in maglia Inter; in basso, i giocatori del Napoli festeggiano lo Scudetto

Piotr Zielinski festeggia lo Scudetto con l’Inter dopo aver vinto il titolo col Napoli: il centrocampista polacco non traccia distinzioni tra i due trionfi.

Zielinski e il paragone: due vittorie senza gerarchia

Al termine della partita contro l’Hellas Verona, il numero 16 nerazzurro ha parlato della sua stagione in maglia interista. “Sono contento che senza infortuni, con la fiducia giusta del mister e dello staff, ho dimostrato il mio valore”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Quando gli è stato chiesto di comparare il successo attuale con quello dello Scudetto partenopeo, Zielinski ha scelto una strada netta. Sono due Scudetti speciali, spero di vincere ancora e di lottare l’anno prossimo su tutti i fronti”. Non c’è nostalgia, né rimpianto. Il polacco non stabilisce gerarchie tra le due vittorie, trattandole sullo stesso piano emotivo e valoriale.

Piotr Zielinski con la maglia dell'Inter numero 7 in azione vicino alla porta durante una partita
Piotr Zielinski in azione con la maglia dell’Inter

L’equilibrio tra passato e presente nerazzurro

La scelta di non privilegiare un trionfo sull’altro è significativa. Zielinski non rifiuta il passato napoletano, ma nemmeno lo mitizza rispetto al presente. Ha vinto in due contesti diversi, con metodologie differenti, e la sua analisi riflette maturità. Il polacco fa mantenere un ruolo d’onore nel suo album dei ricordi ad entrambi i successi, rifiutandosi di sottoporsi a paragoni che avrebbero potuto scontetare i suoi tifosi del passato. Zielinski segue questa una logica giusta: ha dimostrato il proprio valore in entrambi i contesti, e ora punta a continuare così con l’Inter.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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