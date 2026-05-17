Pisa-Napoli, Conte: “Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori”

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita a DAZN prima dell’importante match tra il Pisa e il suo Napoli. Le sue parole.
Pisa-Napoli, Conte: “Sorprese di formazione? Scelte tecniche”
Milinkovic-Savic e De Bruyne fuori.
“Le scelte di formazione sono scelte normali di un allenatore che vede i suoi giocatori e fa delle scelte tecniche”.
Partita col Bologna.
“Inevitabile che quello che è accaduto col Bologna non piaccia, perdendo partite così all’ultimo minuto. Bisogna resettare e prepararsi a questa partita, che è importante”.