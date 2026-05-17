Pisa-Napoli, Conte: “Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori”

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita a DAZN prima dell’importante match tra il Pisa e il suo Napoli. Le sue parole.

Milinkovic-Savic e De Bruyne fuori.

“Le scelte di formazione sono scelte normali di un allenatore che vede i suoi giocatori e fa delle scelte tecniche”.

Partita col Bologna.

“Inevitabile che quello che è accaduto col Bologna non piaccia, perdendo partite così all’ultimo minuto. Bisogna resettare e prepararsi a questa partita, che è importante”.