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Pisa-Napoli, Conte: “Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori”

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Pisa-Napoli, Conte: “Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori”
Conte durante l'intervista post-partita. Foto: ANSA
Antonio Conte durante un'intervista dopo la partita Pisa-Napoli, con microfono DAZN in mano

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita a DAZN prima dell’importante match tra il Pisa e il suo Napoli. Le sue parole.

Pisa-Napoli, Conte: “Sorprese di formazione? Scelte tecniche”

Milinkovic-Savic e De Bruyne fuori.

“Le scelte di formazione sono scelte normali di un allenatore che vede i suoi giocatori e fa delle scelte tecniche”.

Partita col Bologna.

“Inevitabile che quello che è accaduto col Bologna non piaccia, perdendo partite così all’ultimo minuto. Bisogna resettare e prepararsi a questa partita, che è importante”.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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