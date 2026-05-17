Futuro Conte, Ferrara va controcorrente: “Ho una sensazione diversa”

Antonio Conte rimarrà a Napoli. La convinzione arriva da Ciro Ferrara, che nel post-partita di Pisa-Napoli 0-3 ha espresso certezza sulla continuità dell’allenatore in azzurro.
Ferrara è convinto: Conte non lascerà Napoli
Nel corso del collegamento con DAZN, l’ex difensore ha preso posizione netta rispetto alle ipotesi di mercato che circolano attorno al tecnico. Ferrara ha dichiarato: “Io ho una sensazione diversa dalla tua, per me Conte rimarrà a Napoli“, rispondendo direttamente alle perplessità sollevate da Giaccherini.
La posizione di Ferrara contrasta con l’incertezza che da settimane aleggia intorno al progetto partenopeo. Le parole dell’allenatore di oggi hanno aumentato i dubbi e hanno quasi il sapore di un addio anticipato. Ma intanto qualcuno che lo conosce molto bene come Ciro Ferrara (suo ex compagno da calciatore alla Juve) offre un punto di vista diverso: la scelta già presa potrebbe essere anche quella di una permanenza a Napoli.