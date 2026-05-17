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Futuro Conte, Ferrara va controcorrente: “Ho una sensazione diversa”

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Futuro Conte, Ferrara va controcorrente: “Ho una sensazione diversa”
Ciro Ferrara commenta il futuro di Antonio Conte al Napoli
Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, durante un'intervista o evento pubblico accanto ad Antonio Conte

Antonio Conte rimarrà a Napoli. La convinzione arriva da Ciro Ferrara, che nel post-partita di Pisa-Napoli 0-3 ha espresso certezza sulla continuità dell’allenatore in azzurro.

Ferrara è convinto: Conte non lascerà Napoli

Nel corso del collegamento con DAZN, l’ex difensore ha preso posizione netta rispetto alle ipotesi di mercato che circolano attorno al tecnico. Ferrara ha dichiarato: Io ho una sensazione diversa dalla tua, per me Conte rimarrà a Napoli, rispondendo direttamente alle perplessità sollevate da Giaccherini.

La posizione di Ferrara contrasta con l’incertezza che da settimane aleggia intorno al progetto partenopeo. Le parole dell’allenatore di oggi hanno aumentato i dubbi e hanno quasi il sapore di un addio anticipato. Ma intanto qualcuno che lo conosce molto bene come Ciro Ferrara (suo ex compagno da calciatore alla Juve) offre un punto di vista diverso: la scelta già presa potrebbe essere anche quella di una permanenza a Napoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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