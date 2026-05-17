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Conte, la gestione di un azzurro non convince: “Cosa ha fatto di male per finire in panchina?”

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Conte, la gestione di un azzurro non convince: “Cosa ha fatto di male per finire in panchina?”
Antonio Conte in panchina durante la partita
Antonio Conte in panchina con le braccia conserte durante una partita del Napoli

Meret torna in campo e convince subito: due interventi decisivi e sicurezza tra i pali riportano il portiere al centro dell’attenzione nel dibattito tattico del Napoli.

Meret e la panchina: le domande senza risposta

Quando un portiere gioca così, le domande si moltiplicano. Paolo Del Genio, durante la trasmissione su Canale 8, assegna il voto 7 a Meret per una prestazione solida e affidabile, ma lascia aperta una questione ben più spinosa. Il giornalista non nasconde perplessità sulla panchina prolungata del numero uno partenopeo: “Il voto ‘provocatorio’ sarebbe stato persino più alto, 9, per chi si chiede ancora cosa avesse fatto di male per finire in panchina”.

La riflessione tocca un nervo scoperto nelle scelte tecniche del Napoli. L’alternanza fra i portieri è stata infatti un tema solo nella prima parte della stagione, per poi optare con decisione su Milinkovic-Savic e delegare Meret al ruolo da secondo.

Alex Meret in blue SSC Napoli goalkeeper kit makes a diving save with a football during training
Alex Meret durante un’esercitazione di allenamento al Napoli

Il Napoli e la gestione dei portieri: meglio Milinkovic-Savic?

Quale motivogiustifica questa esclusione? Conte preferisce Milinkovic-Savic perché offre una soluzione nel gioco con i piedi, ma anche per la solidità fra i pali mostrata nelle gare giocate. Ma nel frattempo, anche Meret ha risposto presente. Meret ha giocato e ha convinto ancora una volta. Per il Napoli, la sfida non è più convincersi della sua affidabilità, ma decidere se quella affidabilità merita uno spazio stabile in campo, in virtù anche di un futuro ancora in bilico.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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