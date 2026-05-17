“Addio deciso e sostituto già in casa”: il piano del Napoli

Stanislav Lobotka lascerà il Napoli a fine stagione e approderà all’estero, secondo quanto rivela Il Mattino. La clausola da 25 milioni di euro potrebbe essere attivata entro metà luglio.

Lobotka: sei anni azzurri e addio già deciso

Lo slovacco ha dominato in mediana del Napoli in questi anni, trasformandosi da regista sconosciuto a pedina fondamentale dei partenopei. Due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa: il bottino di trofei conquistati da Lobotka in sei stagioni è impressionante. Eppure la voglia di cambiare, che negli ultimi anni non ha nemmeno nascosto, lo spinge verso nuovi orizzonti. Potrebbero essere gli ultimi 180 minuti in maglia azzurra.

Il centrocampista ha manifestato chiaramente l’intenzione di provare un’esperienza internazionale. Non è una sorpresa: da tempo circolano voci su possibili destinazioni estere. Il Napoli non intende trattenere forzatamente un giocatore ormai deciso a partire. Le valutazioni finali arriveranno al termine della stagione, ma la strada sembra già tracciata.

De Laurentiis: no alle cessioni in Italia

Aurelio De Laurentiis ha posto un diktat preciso: Lobotka non sarà ceduto a nessun club italiano. Solo squadre estere potranno negoziare con la società partenopea. Questa scelta protegge il Napoli da eventuali rinforzi diretti a competitor domestici e riduce il rischio di vederlo protagonista in Serie A con una maglia rivale.

La clausola da 25 milioni rappresenta una cifra accessibile per i top club europei. Entro metà luglio potrebbe scattare l’attivazione. Il Napoli avrà già pianificato le mosse di mercato per rimpiazzare il regista slovacco senza traumi organizzativi.

Gilmour è il sostituto designato

Billy Gilmour, centrocampista scozzese, raccoglierà l’eredità totale di Lobotka in mediana. Il giovane regista dovrà adattarsi ai ritmi della Serie A e alle esigenze tattiche del nuovo progetto. Non è un passaggio scontato: Lobotka ha stabilito standard molto elevati nel ruolo. Gilmour avrà il compito di mantenere quella continuità di gioco che ha caratterizzato le ultime stagioni azzurre.

Il Napoli prepara così il primo grande stravolgimento della mediana dopo anni di stabilità. Lobotka verso destinazioni europee, Gilmour verso il Vesuvio: il calciomercato partenopeo si muove con decisione per il prossimo campionato.