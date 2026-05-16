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Pisa-Napoli, De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport

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Pisa-Napoli, De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport
Kevin De Bruyne imposta il gioco durante il match. (ANSA) SpazioNapoli.it
De Bruyne in azione con il Napoli

Kevin De Bruyne recupera e gioca a Pisa: il centrocampista belga, riporta Sky Sport, sarà regolarmente a disposizione e in campo domenica 12:00 all’Arena Garibaldi, mentre resta incerto il ballottaggio sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez.

De Bruyne torna disponibile: Conte ritrova la sua arma offensiva

Antonio Conte ha le sue carte in regola per la sfida di domenica. De Bruyne ha recuperato completamente e sarà schierato alle spalle di Hojlund insieme ad Alisson nel modulo 3-4-2-1 che il tecnico ha consolidato nelle ultime settimane. L’assenza di Politano, fermato dal giudice sportivo, non modifica i piani tattico-strategici azzurri: il belga rappresenta la soluzione già collaudata per alimentare l’attacco.

Kevin De Bruyne in campo in Serie A
Kevin De Bruyne in campo contro il Torino

La difesa a tre rimane confermata con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Lobotka e McTominay gestiscono il centrocampo. Ma dove sta il vero interrogativo della vigilia? Chi occuperà la fascia destra? Spinazzola e Gutierrez si giocano quella posizione, con il tecnico che valuterà fino all’ultimo le condizioni di entrambi. Non è un dettaglio minore: la scelta influisce sulla spinta offensiva e sulla copertura difensiva su quel versante.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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