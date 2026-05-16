Pisa-Napoli, De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport

Kevin De Bruyne recupera e gioca a Pisa: il centrocampista belga, riporta Sky Sport, sarà regolarmente a disposizione e in campo domenica 12:00 all’Arena Garibaldi, mentre resta incerto il ballottaggio sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez.

De Bruyne torna disponibile: Conte ritrova la sua arma offensiva

Antonio Conte ha le sue carte in regola per la sfida di domenica. De Bruyne ha recuperato completamente e sarà schierato alle spalle di Hojlund insieme ad Alisson nel modulo 3-4-2-1 che il tecnico ha consolidato nelle ultime settimane. L’assenza di Politano, fermato dal giudice sportivo, non modifica i piani tattico-strategici azzurri: il belga rappresenta la soluzione già collaudata per alimentare l’attacco.

La difesa a tre rimane confermata con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Lobotka e McTominay gestiscono il centrocampo. Ma dove sta il vero interrogativo della vigilia? Chi occuperà la fascia destra? Spinazzola e Gutierrez si giocano quella posizione, con il tecnico che valuterà fino all’ultimo le condizioni di entrambi. Non è un dettaglio minore: la scelta influisce sulla spinta offensiva e sulla copertura difensiva su quel versante.