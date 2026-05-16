“Non è quello dell’anno scorso”: la frecciata a McTominay in diretta

Scott McTominay non è più lo stesso dello scorso anno. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato il calo evidente del centrocampista scozzese nella stagione in corso, evidenziando come “il McTominay travolgente dell’anno scorso lo hai visto poco quest’anno”.

McTominay: dai picchi devastanti al rendimento altalenante

Lo scorso campionato McTominay è stato devastante nella continuità, con prestazioni impressionanti ripetute nel tempo. Quest’anno il quadro è radicalmente diverso. Modugno ha evidenziato come “di picchi impressionanti ne ho visti pochini”, segnalando un’alternanza tra momenti accettabili e prestazioni anonime. Il centrocampista ha faticato a mantenere quei standard che lo avevano reso una delle sorprese positive dell’estate azzurra. La differenza non è marginale: parliamo di uno dei pilastri su cui Conte aveva costruito la risalita verso la Champions.

Cosa comporta questa flessione per il Napoli? Una perdita di densità a centrocampo proprio quando la corsa europea si fa più intensa. McTominay aveva garantito muscoli, verticalità e protezione della difesa con una regolarità che ora manca. I numeri dicono che il suo apporto fisico resta rilevante, ma la qualità della lettura tattica e la frequenza dei momenti decisivi sono calati sensibilmente.