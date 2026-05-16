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“Non è quello dell’anno scorso”: la frecciata a McTominay in diretta

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“Non è quello dell’anno scorso”: la frecciata a McTominay in diretta
McTominay in azione durante una partita del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
McTominay effettua un tiro durante una partita del Napoli in maglia azzurra

Scott McTominay non è più lo stesso dello scorso anno. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato il calo evidente del centrocampista scozzese nella stagione in corso, evidenziando come “il McTominay travolgente dell’anno scorso lo hai visto poco quest’anno”.

McTominay: dai picchi devastanti al rendimento altalenante

Lo scorso campionato McTominay è stato devastante nella continuità, con prestazioni impressionanti ripetute nel tempo. Quest’anno il quadro è radicalmente diverso. Modugno ha evidenziato come “di picchi impressionanti ne ho visti pochini”, segnalando un’alternanza tra momenti accettabili e prestazioni anonime. Il centrocampista ha faticato a mantenere quei standard che lo avevano reso una delle sorprese positive dell’estate azzurra. La differenza non è marginale: parliamo di uno dei pilastri su cui Conte aveva costruito la risalita verso la Champions.

Cosa comporta questa flessione per il Napoli? Una perdita di densità a centrocampo proprio quando la corsa europea si fa più intensa. McTominay aveva garantito muscoli, verticalità e protezione della difesa con una regolarità che ora manca. I numeri dicono che il suo apporto fisico resta rilevante, ma la qualità della lettura tattica e la frequenza dei momenti decisivi sono calati sensibilmente.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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