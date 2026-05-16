Mercato Napoli, Lucca verso l’addio: c’è una squadra di Serie A alle porte

Lorenzo Lucca lascia il Napoli in estate: la Fiorentina l’ha messo nel mirino al netto dell’esperienza negativa dopo al Nottingham Forest, come scritto anche oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Lucca-Napoli: sei mesi che non convincono

L’esperienza in Premier League ha definitivamente chiuso un ciclo. Lucca non ha trovato spazi significativi al Nottingham Forest, collezionando presenze marginali e un rendimento che non ha mai decollato. Il prestito era nato come opportunità di rilancio internazionale. Si è trasformato in un’esercizio di frustrazione, con il centravanti italiano relegato ai margini della squadra inglese e costretto a lunghe panchine.

La dirigenza della Fiorentina ha identificato il centravanti di proprietà del Napoli come profilo interessante per completare il reparto offensivo. La ricerca non è casuale: i viola cercano una punta con caratteristiche fisiche dominanti, capace di fare movimento in area e di creare spazi ai compagni. Lucca possiede esattamente questi attributi, ancora da affinare tattica e sensibilità nel finalizzare.