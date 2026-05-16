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Mercato Napoli, Lucca verso l’addio: c’è una squadra di Serie A alle porte

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Mercato Napoli, Lucca verso l’addio: c’è una squadra di Serie A alle porte
Lorenzo Lucca in azione con la maglia del Napoli
Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli durante una partita, impegnato in possesso palla

Lorenzo Lucca lascia il Napoli in estate: la Fiorentina l’ha messo nel mirino al netto dell’esperienza negativa dopo al Nottingham Forest, come scritto anche oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Lucca-Napoli: sei mesi che non convincono

L’esperienza in Premier League ha definitivamente chiuso un ciclo. Lucca non ha trovato spazi significativi al Nottingham Forest, collezionando presenze marginali e un rendimento che non ha mai decollato. Il prestito era nato come opportunità di rilancio internazionale. Si è trasformato in un’esercizio di frustrazione, con il centravanti italiano relegato ai margini della squadra inglese e costretto a lunghe panchine.

La dirigenza della Fiorentina ha identificato il centravanti di proprietà del Napoli come profilo interessante per completare il reparto offensivo. La ricerca non è casuale: i viola cercano una punta con caratteristiche fisiche dominanti, capace di fare movimento in area e di creare spazi ai compagni. Lucca possiede esattamente questi attributi, ancora da affinare tattica e sensibilità nel finalizzare.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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