Napoli, spunta una pretendente per Lucca: il possibile affare

Lorenzo Lucca non convincerà il Nottingham Forest al riscatto: l’attaccante tornera al Napoli a fine stagione, ma il suo futuro e lontano da Napoli. Il Bologna sta già preparando l’assalto.

Lucca al Napoli: l’estate che ha cambiato tutto

L’arrivo dell’italiano dall’Udinese era stato costruito come operazione di prospettiva, un rinforzo per il reparto offensivo in attesa che Romelu Lukaku recuperasse dall’infortunio. Giovanni Manna aveva creduto nel profilo del classe 2000, vedendolo come alternativa credibile alle spalle del belga. La realtà ha smontato ogni illusione in poche settimane. Con Rasmus Hojlund già in rosa e Conte che non lo ha mai considerato parte del progetto, Lucca è diventato rapidamente un peso tattico più che una risorsa.

Il prestito al Nottingham Forest rappresentava una soluzione per garantirgli continuità e spazio. Invece, anche in Inghilterra l’attaccante non ha trovato la dimensione giusta. Come rivela Tuttomercatoweb, il club inglese non eserciterà l’opzione di riscatto al termine della stagione, chiudendo così questa parentesi senza prospettive.

Lucca e il Bologna: l’interesse concreto di gennaio che potrebbe ripetersi

Dove andrà Lucca quando tornerà a Napoli? Il Bologna aveva mostrato interesse già a gennaio, ma la trattativa non si era concretizzata per l’impossibilità di cedere Joshua Dallinga. Quella stessa squadra emiliana potrebbe tornare alla carica in estate, stavolta con le carte in ordine per negoziare una partenza definitiva dall’asse partenopeo.

Il calciomercato Napoli dovrà fare i conti con questa situazione: un giocatore costato soldi freschi che non ha mai trovato spazio, che non tornerà da Londra dopo un’esperienza fallimentare, e che rappresenta una soluzione di comodo per club come il Bologna. La sessione estiva sarà il momento decisivo per capire se Lucca avrà davvero una chance di rilancio in Serie A o se diventerà una delle tante operazioni sbagliate.