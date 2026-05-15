Napoli, scenario a sorpresa: rinnovo e addio per il calciatore

Frank Anguissa potrebbe rinnovare con il Napoli fino a giugno 2027 grazie alla clausola presente nel contratto, ma la sua permanenza non è scontata. Il club eserciterà l’opzione, eppure tutto rimane aperto per l’estate.

Anguissa e il rinnovo automatico: cosa cambia davvero

La dirigenza azzurra potrebbe attivare il prolungamento annuale nel contratto del centrocampista camerunense. Una scelta che riflette l’importanza tattica di Anguissa nonostante una stagione condizionata dai problemi fisici. Il rinnovo blindato fino al 2027 non equivale però a una permanenza garantita: il club rimane libero di ascoltare offerte concrete sul mercato estivo.

La stagione di Anguissa è stata la peggiore da quando indossa la maglia azzurra. Gli infortuni hanno limitato il suo apporto in campo e ridotto la continuità che caratterizza normalmente il suo rendimento. Nonostante ciò, il Napoli ha preferito tutelarsi rinnovando piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero. Una decisione che guarda al futuro senza escludere scenari diversi.

Anguissa: valutazione di 20 milioni e addio possibile

Il valore attuale del centrocampista si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe considerare interessante in caso di offerta concreta. Le prossime settimane saranno decisive: dopo le gare contro Pisa e Udinese, le parti si siederanno per discutere il futuro. Non è detto che Anguissa resti in azzurro, nonostante il contratto blindato fino a 2027.

La posizione del calciatore rimane in bilico. Il club non ha escluso di liberarlo nel caso in cui arrivino proposte adeguate dal mercato internazionale. Una strategia che consente al Napoli di mantenere flessibilità: tenere il giocatore se recupera la forma, oppure monetizzare una sua eventuale partenza se il prezzo è giusto. I prossimi giorni di campionato e le trattative successive determineranno la scelta finale su Anguissa e il calciomercato estivo del Napoli.