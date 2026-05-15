Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte non ci sta: questa decisione l’ha fatto infuriare

di
Napoli, Conte non ci sta: questa decisione l’ha fatto infuriare
Antonio Conte, allenatore del Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante la partita

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa in un clima tutt’altro che sereno. La decisione di anticipare data e orario della sfida ha infatti provocato la reazione di Antonio Conte, sorpreso dal cambio di programma deciso nelle ultime ore. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle 12 all’Arena Garibaldi, con il tecnico che avrebbe preferito giocare lunedì sera, come inizialmente ipotizzato anche dagli altri allenatori coinvolti nella corsa Champions.

Conte infuriato per la decisione sul calendario

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte non avrebbe gradito la modifica improvvisa del calendario. L’allenatore del Napoli è stato costretto a rivedere rapidamente la preparazione della squadra, cambiando la gestione degli allenamenti e del ritiro in vista della sfida col Pisa.

La seduta andata in scena ieri a Castel Volturno è stata infatti il penultimo allenamento prima della partenza del gruppo azzurro. Un cambio di programma che ha inevitabilmente inciso sulla pianificazione tecnica e fisica della squadra nel momento decisivo della stagione.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie