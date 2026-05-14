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ULTIM’ORA – La decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A: il punto su Pisa-Napoli

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ULTIM’ORA – La decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A: il punto su Pisa-Napoli
Pisa-Napoli rinviato: i loghi delle due squadre nel calendario di Serie A
Loghi di Pisa Sporting Club e SSC Napoli con calendario e icona di rinvio partita

Non si chiude il caso dopo il ‘duello’ tra Lega Serie A e il Prefetto di Roma dopo la decisione di quest’ultimo di rinviare il derby – e dunque le altre partite – a lunedì. Tale disposizione ha provocato la ferma reazione di Lega Serie A, che prima ha auspicato al buon senso, e poi ha presentato ricorso al TAR. Quest’ultimo, in queste ore ha deliberato la propria posizione.

Il ricorso non ha esito: ci si affida all’avvocatura di stato

Arriva la decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A. La posizione è quella di non decidere sul caso, rimandando tutto all’avvocatura di stato. L’obiettivo è invitare Prefettura di Roma e Lega Serie A a trovare un nuovo accordo per decidere su derby e altri 4 match per mantenere la contemporaneità.

Dopo le 19:00 previsto un summit tra Lega Serie A e Prefettura di Roma per trovare un punto d’incontro. Manca sempre meno alla prossima giornata, ma il nodo non è ancora sciolto.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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