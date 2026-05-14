Lang-Galatasaray, la posizione del giocatore e del Napoli: le ultime

Noa Lang vuole restare al Galatasaray ma il club turco rifiuta i 30 milioni richiesti dal Napoli. L’olandese potrebbe tornare al Napoli.
Lang al Galatasaray: il riscatto che non decolla
L’esterno olandese ha trovato continuità in Turchia, dove è arrivato in prestito da gennaio. Le sue prestazioni oscillano tra momenti di qualità e periodi di difficoltà, creando incertezza sulla permanenza definitiva. Il Galatasaray vuole trattenerlo, ma non ai 30 milioni fissati nella clausola di riscatto. La cifra è considerata spropositata dai turchi, che non intendono versarla senza negoziazione.
Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli mantiene una posizione ferma sulla valutazione. De Laurentiis ha deciso di non concedere sconti significativi, anche se l’entourage di Lang preme per una revisione al ribasso. La strategia del club azzurro è chiara: snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi, senza però svendere il patrimonio tecnico. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una linea di mercato precisa che non ammette deroghe.
Cosa succede se il riscatto non si chiude
Il rischio concreto è il ritorno a Napoli. Se il Galatasaray non verserà i 30 milioni entro la scadenza della sessione estiva, Lang tornerà alla base come esubero di lusso. Un giocatore di qualità tecnica, ma difficile da collocare in Serie A o in altri campionati europei. Il Napoli dovrebbe trovare una nuova destinazione, creando ulteriori complicazioni organizzative e economiche.
La situazione di Lang rispecchia una dinamica ricorrente nel calcio moderno: prestiti che non si trasformano in acquisti definitivi, giocatori sospesi tra due club, strategie di mercato che si inceppano sulla valutazione economica. Il Galatasaray aveva l’opportunità di trattenere un esterno offensivo di livello europeo, ma la cifra richiesta dal Napoli rimane il principale ostacolo. L’alternativa per i turchi è cercare un accordo diverso nei prossimi mesi, oppure rassegnarsi a perdere il giocatore.
Nei prossimi settimane il calciomercato Napoli dovrà affrontare questo nodo. Se il Galatasaray non cambierà posizione sulla valutazione, Lang resterà un’opzione di mercato aperta per il club campano, costretto a individuare una soluzione alternativa per un giocatore che non rientra più nei piani immediati.