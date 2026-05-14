Il Napoli torna sull’obiettivo: Manna lo monitora

Takefusa Kubo torna nel mirino del Napoli per l’estate. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, gli azzurri hanno ripreso a monitorare l’esterno offensivo della Real Sociedad dopo l’interesse già manifestato nella scorsa sessione di mercato.
Kubo e la Real Sociedad: il profilo che affascina Manna
Giovanni Manna non ha mai smesso di seguire il talento giapponese. Le qualità tecniche di Kubo, classe 2001, corrispondono perfettamente alle esigenze tattiche del progetto azzurro: dribbling incisivo, visione di gioco superiore e capacità di giocare su entrambe le fasce.
In Liga ha dimostrato di fare la differenza in un campionato competitivo, alternando passaggi illuminanti a tiri precisi dalla distanza. La sua versatilità offensiva lo rende un asset tattico importante per qualsiasi sistema di gioco.
La Real Sociedad gli ha garantito continuità e un ruolo centrale nella squadra. Tuttavia, l’apertura a una nuova sfida europea potrebbe cambiare gli equilibri. Il club basco non ha motivi per cederlo facilmente, ma se il giocatore manifestasse il desiderio di provare un’esperienza diversa, il Napoli sarebbe pronto a muoversi con decisione.
Champions League: l’elemento che convince Kubo
La qualificazione in Champions rappresenta il vantaggio decisivo per gli azzurri. Kubo ambisce ai palcoscenici europei più importanti e la prospettiva di giocare la massima competizione continentale con la maglia del Napoli esercita un’attrazione concreta sul talento giapponese. Non è un dettaglio marginale: è la leva principale che il club partenopeo può utilizzare nella trattativa.
Quale sarà la valutazione della Real Sociedad? Il club basco non scenderà sotto i 50-55 milioni di euro, cifra importante ma non proibitiva se confrontata con gli standard del mercato moderno. Il Napoli dovrà decidere se investire questa somma su un esterno offensivo o concentrarsi su altre aree della squadra.
Estate 2026: il Napoli accelera sui giovani tecnici
Kubo si allinea perfettamente con la strategia di mercato del Napoli, che punta su calciatori giovani, tecnici e con margini di crescita elevati. Nelle prossime settimane la dirigenza azzurra intensificherà i contatti, pronta a inserirsi qualora la Real Sociedad apra a negoziazioni. L’operazione Kubo per il calciomercato estivo rimane una possibilità concreta, non una semplice suggestione.