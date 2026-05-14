Apertura al Napoli? Parla l’obiettivo: “L’Italia è una possibilità”

Enzo Maresca non esclude il ritorno in Serie A e il Napoli rimane tra i candidati concreti per il dopo Conte. L’ex tecnico del Chelsea, intervistato da Sky Sport, ha dichiarato di cercare la “situazione ideale” senza chiudere le porte al calcio italiano.

Maresca e il Napoli: il profilo ideale per la nuova era

Le dichiarazioni di Maresca arrivano in un momento delicato per la panchina azzurra. Senza squadra dopo l’esperienza in Inghilterra, l’allenatore rappresenta un profilo monitorato con attenzione dalla dirigenza partenopea. La stima tecnica esiste da tempo, ma ora le sue parole aprono uno spiraglio concreto su un possibile approdo in Italia.

Il calcio di Maresca corrisponde all’identikit che De Laurentiis sta cercando per la fase successiva: costruzione del gioco moderno, valorizzazione dei giovani talenti, cultura del lavoro metodica. L’allenatore ha costruito la sua visione tattica accanto a Pep Guardiola, dove ha appreso l’importanza della mentalità quotidiana oltre alle pure scelte tattiche. Attenzione ai dettagli, ricerca continua del miglioramento, rifiuto di soluzioni facili: questi i pilastri del suo approccio.

“Mi piacerebbe tornare in Italia o resto in Premier? Sono in Inghilterra da 7-8 anni, mi trovo benissimo, ma il lavoro dell’allenatore ti porta ad andare dove c’è una situazione ideale per te e questo può essere anche l’Italia“.

La critica al calcio italiano e la filosofia di Maresca

L’ex collaboratore di Guardiola ha mosso una critica netta al movimento italiano. Secondo Maresca, il limite principale non riguarda l’assenza di talenti emergenti, bensì la mancanza di coraggio nel concedere loro spazio e continuità. Ha denunciato la resistenza culturale al cambiamento e la tendenza a proteggere vecchie convinzioni senza osservare realmente ciò che accade all’estero.

Questo tema assume un peso particolare nel progetto attuale del Napoli. La società sta costruendo una rosa più giovane e sostenibile, puntando su profili emergenti con maggiore aggressività. Maresca si inserirebbe perfettamente in questa linea tecnica immaginata da De Laurentiis e Giovanni Manna.

L’eredità di Guardiola e il rifiuto dei facili alibi

Le sue riflessioni sul progetto Como e su Cesc Fàbregas rivelano ulteriormente la sua visione. Maresca ha respinto l’idea che spendere soldi basti per vincere, enfatizzando invece la capacità degli allenatori di dare identità e rendimento alle squadre. Un concetto che elimina gli alibi economici e punta tutto sul lavoro di campo, elemento che definisce il suo metodo.

Il suo nome circola anche tra Inghilterra e Manchester City, ma una cosa è evidente: Maresca non intende restare fermo a lungo. Quando parla di “situazione ideale”, il Napoli sa che rientra pienamente in quella definizione. Il club azzurro rappresenta un progetto giovane, una proprietà ambiziosa e lo spazio per costruire una nuova identità tattica. Se le trattative dovessero avanzare, Maresca porterebbe a Napoli un metodo consolidato e una visione moderna del calcio italiano.