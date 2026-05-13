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Pisa-Napoli e il calendario stravolto da Roma-Lazio: cosa filtra da Repubblica

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Pisa-Napoli e il calendario stravolto da Roma-Lazio: cosa filtra da Repubblica
Antonio Conte, allenatore del Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante la partita

Pisa-Napoli va verso lo slittamento a lunedì sera per effetto della decisione della Prefettura di Roma sul derby capitolino. La Lega Serie A può essere ora costretta a riorganizzare l’intera giornata mantenendo la contemporaneità delle sfide per l’accesso al calcio europeo.

Prefettura di Roma: lo spostamento che cambia tutto

La Prefettura di Roma ha imposto il rinvio di Roma-Lazio a lunedì alle 20:45, una scelta che di rimando costringe la Lega a riposizionare tutte le partite della giornata coinvolte nella corsa Champions. Le squadre impegnate nella lotta europea avrebbero dovuto giocare domenica alle 12:30 in contemporanea, secondo il protocollo standard.

La decisione di spostare il derby capitolino ha però spezzato questo equilibrio, obbligando a una ridistribuzione del calendario.

Gli azzurri rischiano seriamente di essere costretti a giocare quindi lunedì sera insieme a Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. La Lega vuole mantenere il principio della contemporaneità per le squadre in lotta per i piazzamenti europei, evitando vantaggi competitivi. Una scelta organizzativa forzata, non una preferenza.

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Ricorso della Lega: la minaccia che non avrà esito

La Lega ricorrerà al TAR del Lazio? Secondo ‘La Repubblica’, il ricorso sarà presentato ma non avrà successo. La sensazione diffusa negli ambienti della Lega è che Roma-Lazio e le altre partite connesse si giocheranno lunedì sera come deciso dalla Prefettura. La mossa legale appare più una protesta formale che un tentativo realistico di ribaltare il provvedimento.

La decisione della Prefettura rimane blindata dal punto di vista amministrativo. I motivi legati all’ordine pubblico, che hanno spinto all’intervento, difficilmente potranno essere contestati in sede giurisdizionale. La Lega conosce i margini ristretti di un ricorso, ma lo presenta comunque come gesto di principio contro uno stravolgimento del calendario.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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