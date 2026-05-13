Mercato Napoli, quale sarà il futuro di Hasa? La situazione

Luis Hasa rientra al Napoli dopo il prestito alla Carrarese: il classe 2004 ha chiuso la stagione toscana senza i play-off e ora attende la decisione di De Laurentiis sul suo futuro.
Hasa: la stagione alla Carrarese e il ritorno in Campania
Il giovane talento della scuola Juventus ha disputato una annata positiva con la squadra toscana, accumulando esperienza in Serie B nonostante il mancato accesso ai playoff. La Carrarese non ha raggiunto gli obiettivi stagionali, chiudendo fuori dalle posizioni che garantivano il passaggio del turno. Hasa, però, ha messo in mostra qualità tecniche e fisiche che avevano attirato l’attenzione della dirigenza partenopea. Secondo Tuttomercatoweb, il rientro del calciatore è già programmato e imminente.
Il club azzurro si trova ora di fronte a un bivio concreto. Mantenere il giocatore in rosa significherebbe inserirlo nel progetto tecnico della prima squadra, oppure cercarne un’altra collocazione che garantisca minuti di gioco continuativo. De Laurentiis e lo staff dirigenziale valuteranno le esigenze del mercato estivo e la disponibilità di spazi nel centrocampo partenopeo. La decisione arriverà nelle prossime settimane, quando verranno definiti i piani per la stagione 2024-25.