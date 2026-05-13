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Mercato Napoli, quale sarà il futuro di Hasa? La situazione

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Mercato Napoli, quale sarà il futuro di Hasa? La situazione
Giovanni Manna, DS del Napoli, durante una conferenza stampa. Foto: ANSA
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, durante una conferenza stampa in giacca nera

Luis Hasa rientra al Napoli dopo il prestito alla Carrarese: il classe 2004 ha chiuso la stagione toscana senza i play-off e ora attende la decisione di De Laurentiis sul suo futuro.

Hasa: la stagione alla Carrarese e il ritorno in Campania

Il giovane talento della scuola Juventus ha disputato una annata positiva con la squadra toscana, accumulando esperienza in Serie B nonostante il mancato accesso ai playoff. La Carrarese non ha raggiunto gli obiettivi stagionali, chiudendo fuori dalle posizioni che garantivano il passaggio del turno. Hasa, però, ha messo in mostra qualità tecniche e fisiche che avevano attirato l’attenzione della dirigenza partenopea. Secondo Tuttomercatoweb, il rientro del calciatore è già programmato e imminente.

Il club azzurro si trova ora di fronte a un bivio concreto. Mantenere il giocatore in rosa significherebbe inserirlo nel progetto tecnico della prima squadra, oppure cercarne un’altra collocazione che garantisca minuti di gioco continuativo. De Laurentiis e lo staff dirigenziale valuteranno le esigenze del mercato estivo e la disponibilità di spazi nel centrocampo partenopeo. La decisione arriverà nelle prossime settimane, quando verranno definiti i piani per la stagione 2024-25.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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