Pompei Legends Padel Cup, venerdì si comincia: il programma e gli ospiti presenti

Pompei si prepara ad accogliere due giornate dedicate a sport, spettacolo e inclusione sociale. Venerdì 15 e sabato 16 maggio Piazza Schettini ospiterà la Pompei Legends Padel Cup, evento promosso dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service. L’iniziativa porterà nel cuore della città mariana alcune delle più grandi icone del calcio italiano, protagoniste di un torneo di padel che unirà intrattenimento, turismo e valorizzazione del territorio. Un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini, appassionati e visitatori in uno scenario unico a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario.

Le legends del calcio protagoniste a Pompei

Il torneo vedrà la partecipazione di grandi nomi che hanno segnato il calcio italiano degli ultimi anni. Tra i protagonisti annunciati figurano Christian Vieri, Fabio Quagliarella, Paolo Di Canio, Fernando Llorente, Dida, Luigi Di Biagio, Alessio Tacchinardi e Germán Denis. Attesi anche Stefano Fiore, Diego Perotti, Vincent Candela e Alessio Cerci.

L’evento inizierà venerdì 15 maggio alle ore 15:00 con un momento conviviale tra ex calciatori e sponsor, mentre il torneo entrerà nel vivo sabato 16 maggio dalle ore 10:30 con ingresso aperto al pubblico. In Piazza Schettini saranno allestiti due campi temporanei di padel insieme a un villaggio dedicato con musica, area ristoro, intrattenimento e tribune per assistere alle partite.

Sport, turismo e inclusione sociale

La Pompei Legends Padel Cup nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, offrendo alla città una vetrina nazionale capace di unire cultura e visione contemporanea. L’organizzazione ha scelto di realizzare i campi nel pieno rispetto del contesto urbano e storico della città, valorizzando uno dei luoghi più simbolici della Campania.

Oltre agli ex campioni del calcio, saranno presenti anche volti noti dello spettacolo come Veronica Maya e Jimmy Ghione. Non si escludono ulteriori ospiti annunciati a ridosso dell’evento.

La manifestazione punta a generare un impatto turistico e sociale importante, promuovendo Pompei come destinazione capace di ospitare eventi innovativi senza perdere la propria identità. Un messaggio che va oltre il torneo e che mette al centro aggregazione, inclusione e promozione del territorio.