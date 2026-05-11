Mercato Napoli, occhio al colpo sulla corsia destra: ci sono contatti con l’entourage, il nome

Anan Khalaili nel mirino del Napoli per affiancare Di Lorenzo: Manna ha già contattato l’entourage dell’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise.

Khalaili: il profilo che Manna vuole coltivare

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha individuato nel laterale destro israeliano la soluzione giusta per costruire una coppia di terzini competitiva. Khalaili, classe 2004, gioca a tutta fascia nella squadra belga e rappresenta esattamente il tipo di talento che il Napoli intende sviluppare alle spalle di Giovanni Di Lorenzo. L’olandese ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, ma la trattativa con l’Union Saint-Gilloise non ha ancora raggiunto l’accordo definitivo.

Il giovane esterno ha collezionato 48 presenze nella stagione in corso, siglando 5 gol e fornendo 5 assist in tutte le competizioni. In Champions League ha messo a segno 3 reti, dimostrando una discreta capacità realizzativa per un difensore. Khalaili è anche un elemento della nazionale israeliana maggiore, il che suggerisce una maturità tattica oltre i 21 anni.

Quale cifra chiede il club belga? Il Corriere dello Sport non specifica la valutazione, ma l’Union ha acquistato Khalaili dal Maccabi Haifa due stagioni fa e difficilmente lo cederà sottocosto. La trattativa dipenderà dalle pretese economiche della squadra belga e dalla volontà del Napoli di investire su un prospetto di fascia destra.