Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro

di
Mercato Napoli, Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro
Juan Jesus in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime su Juan Jesus

Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto e lo Sporting Lisbona è il primo club a muoversi concretamente.

Juan Jesus e lo Sporting: la mossa portoghese

Secondo il Corriere dello Sport, lo Sporting ha manifestato un interesse concreto per il brasiliano. Una scelta che presenta una certa ironia: la società portoghese ha già rapporti con il Napoli per il riscatto di Alisson Santos, valutato 16,5 milioni di euro. Juan Jesus rappresenterebbe un’occasione a costo zero per un club di profilo europeo stabile, con presenze regolari nelle coppe continentali.

La carriera del difensore con gli azzurri si conclude dopo aver vinto due scudetti e una Supercoppa. Una storia di successi che non ha però spinto la società a rinnovare il rapporto. La scadenza del contratto trasforma il giocatore in una risorsa appetibile per club che cercano esperienza internazionale senza investimento economico.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie