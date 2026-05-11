Mercato Napoli, Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro

Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto e lo Sporting Lisbona è il primo club a muoversi concretamente.
Juan Jesus e lo Sporting: la mossa portoghese
Secondo il Corriere dello Sport, lo Sporting ha manifestato un interesse concreto per il brasiliano. Una scelta che presenta una certa ironia: la società portoghese ha già rapporti con il Napoli per il riscatto di Alisson Santos, valutato 16,5 milioni di euro. Juan Jesus rappresenterebbe un’occasione a costo zero per un club di profilo europeo stabile, con presenze regolari nelle coppe continentali.
La carriera del difensore con gli azzurri si conclude dopo aver vinto due scudetti e una Supercoppa. Una storia di successi che non ha però spinto la società a rinnovare il rapporto. La scadenza del contratto trasforma il giocatore in una risorsa appetibile per club che cercano esperienza internazionale senza investimento economico.