Pisa-Napoli, sarà emergenza assoluta: doppia assenza pesantissima

Pisa decimato dalle espulsioni: Bozhinov e Loyola salteranno la sfida contro il Napoli dopo i rossi rimediati contro la Cremonese.
Bozhinov espulso al 23′: il Pisa perde due titolari in una settimana
La sconfitta interna contro la Cremonese aggrava ulteriormente la situazione del Pisa, che si presenta all’appuntamento con il Napoli privato di due elementi fondamentali della propria formazione. Bozhinov esce dal campo al 23esimo minuto per somma di ammonizioni, mentre Loyola riceve il rosso diretto nello stesso match. Entrambi saranno squalificati per il prossimo turno, costringendo l’allenatore Hiljemark a rivedere completamente i propri assetti tattici.
La situazione della squadra toscana è critica. Dopo settimane di risultati negativi, la caduta verso la Serie B accelera con ogni giornata che passa. La perdita simultanea di due titolari non è un dettaglio: rappresenta un ulteriore elemento di debolezza per una squadra già in difficoltà. Hiljemark dovrà improvvisare soluzioni alternative per arginare l’attacco azzurro.
Pisa-Napoli: i toscani arrivano decimati
Il Pisa si presenta alla gara contro il Napoli con una rosa ridotta e morale a terra. Hiljemark avrà a disposizione soluzioni alternative meno strutturate rispetto al passato, il che obbliga il tecnico a scelte improvvisate. Il Napoli, invece, affronta una squadra vulnerabile e prevedibile nei suoi schieramenti di emergenza. La prossima partita contro il Pisa rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri di consolidare la propria posizione, approfittando di un avversario in piena crisi sia di risultati che di organico.