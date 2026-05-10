Napoli, uno stabiese come rinforzo estivo? Tentativo di Manna per un colpo romantico

Sebastiano Esposito diventa un obiettivo concreto per il calciomercato estivo del Napoli. Il Cagliari riscatterà l’attaccante dall’Inter versando 4 milioni, ma la permanenza in Serie A apre scenari di rivendita immediata.
Esposito può lasciare il Cagliari: parte il duello
Il Cagliari ha praticamente assicurato la permanenza in Serie A. Con la salvezza certificata, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto per Sebastiano Esposito dall’Inter: 4 milioni più il 40% della futura rivendita. Ma il riscatto definitivo non significa permanenza. Come rivela Tuttosport, il Cagliari è consapevole che Esposito potrebbe partire già nella prossima sessione estiva.
Il Napoli guida la corsa per l’attaccante. Gli azzurri lo hanno già inserito nella lista dei possibili rinforzi offensivi per la prossima stagione. Lazio, Como e Torino completano il terzetto di club seriamente interessati, con i granata che potrebbero accelerare soprattutto nel caso di cessione di Giovanni Simeone.
Napoli e un acquisto che sarebbe molto romantico
La valutazione di Esposito dipenderà dalle prestazioni finali di stagione. Il Cagliari non ha fretta di cederlo prima della fine del campionato, ma sa già che in estate riceverà offerte concrete. Il Napoli ha il vantaggio della progettualità: un progetto vincente attrae più di una semplice offerta economica. In più, c’è anche un aspetto “romantico”: Esposito è nativo di Castellamare di Stabia, ma non ha mai vestito la maglia del Napoli. Un suo arrivo aumenterebbe sicuramente il tasso di napoletanità della rosa, insieme a Mazzocchi e Vergara.
L’estate 2024 vedrà il Napoli muoversi con decisione su più fronti offensivi. Esposito rappresenta una soluzione concreta e già collaudata nel nostro campionato, diversamente da tanti profili ancora da verificare. La concorrenza sarà serrata, ma la l’aria di casa, oltre alla soliditàà progettuale del club, potrebbero fare la differenza nelle scelte del calciatore.