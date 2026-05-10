Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, uno stabiese come rinforzo estivo? Tentativo di Manna per un colpo romantico

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Napoli, uno stabiese come rinforzo estivo? Tentativo di Manna per un colpo romantico
Esposito contempla Napoli e il Vesuvio dallo stadio San Paolo
Giocatore osserva Napoli e il Vesuvio al tramonto dallo stadio San Paolo

Sebastiano Esposito diventa un obiettivo concreto per il calciomercato estivo del Napoli. Il Cagliari riscatterà l’attaccante dall’Inter versando 4 milioni, ma la permanenza in Serie A apre scenari di rivendita immediata.

Esposito può lasciare il Cagliari: parte il duello

Il Cagliari ha praticamente assicurato la permanenza in Serie A. Con la salvezza certificata, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto per Sebastiano Esposito dall’Inter: 4 milioni più il 40% della futura rivendita. Ma il riscatto definitivo non significa permanenza. Come rivela Tuttosport, il Cagliari è consapevole che Esposito potrebbe partire già nella prossima sessione estiva.

Il Napoli guida la corsa per l’attaccante. Gli azzurri lo hanno già inserito nella lista dei possibili rinforzi offensivi per la prossima stagione. Lazio, Como e Torino completano il terzetto di club seriamente interessati, con i granata che potrebbero accelerare soprattutto nel caso di cessione di Giovanni Simeone.

Sebastiano Esposito durante una partita di calcio con la maglia del Cagliari, mentre gesticola durante il gioco
Sebastiano Esposito in azione con la maglia del Cagliari

Napoli e un acquisto che sarebbe molto romantico

La valutazione di Esposito dipenderà dalle prestazioni finali di stagione. Il Cagliari non ha fretta di cederlo prima della fine del campionato, ma sa già che in estate riceverà offerte concrete. Il Napoli ha il vantaggio della progettualità: un progetto vincente attrae più di una semplice offerta economica. In più, c’è anche un aspetto “romantico”: Esposito è nativo di Castellamare di Stabia, ma non ha mai vestito la maglia del Napoli. Un suo arrivo aumenterebbe sicuramente il tasso di napoletanità della rosa, insieme a Mazzocchi e Vergara.

L’estate 2024 vedrà il Napoli muoversi con decisione su più fronti offensivi. Esposito rappresenta una soluzione concreta e già collaudata nel nostro campionato, diversamente da tanti profili ancora da verificare. La concorrenza sarà serrata, ma la l’aria di casa, oltre alla soliditàà progettuale del club, potrebbero fare la differenza nelle scelte del calciatore.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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