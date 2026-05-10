Guerri Napoli batte Udine 91-78, l’Alcott Arena esplode di gioia: Faggian MVP

Ultima giornata di campionato di LBA, con Napoli che chiude in casa contro Udine: resta fuori dai convocati Naz Mitrou-Long, promesso sposo al Paok
Primo quarto
Toté comincia forte sotto canestro. Udine risponde colpo su colpo, specialmente con Dawkins che realizza 4 triple nei suoi primi cinque tentativi. Non funzionano i tiri liberi, una costante negativa di quest’annata. Male Caruso, richiamato subito da Repesa a seguito di due falli commessi. 16-21
Secondo quarto
Toté-Spencer è una vera battaglia sotto canestro. Napoli prova ad alzare il ritmo dopo un momento positivo in attacco e in difesa. Doyle ed El Amin firmano il sorpasso, Vertemati chiama timeout. Toté giganteggia, dà una grossa mano in difesa ed è anche il primo degli azzurri a raggiungere la doppia cifra di punti segnati. Sussulto di Flagg allo scadere con una tripla di tabella. 42-36
Terzo quarto
Brutto rientro dall’intervallo per gli azzurri, tra palle perse e rimbalzi concessi. Faggian show nella seconda metà del terzo quarto: assistman, realizzatore, marcatore in difesa. La cura Repesa funziona. Anche El Amin raggiunge la doppia cifra, realizzando due triple di fila. Napoli prende il sopravvento, contro un Udine stanca e demotivata. Faggian intanto fa 12 punti con una tripla senza ritmo. Anche Flagg punisce Udine dall’arco. 71-58
Quarto quarto
Caruso strappa gli applausi del pubblico con una schiacciata in penetrazione. Si sblocca anche Marshall in un coast to coast facilissimo. Udine alza bandiera bianca, Napoli gioca leggerissimo. Nel finale Faggian con una tripla e una schiacciata definitiva per i suoi 17 punti. Spazio anche per Gloria. Termina la stagione azzurra con una vittoria sontuosa, in un clima di festa. 98-71
Il tabellino di Guerri Napoli-Udine
Napoli: El Amin 20, Faggian 17, Tote 15, Doyle 12, Flagg 12, Caruso 9, Marshall 5, Whaley 4, Bolton 2, Gloria 2
Udine: Dawkins 18, Mekowulu 15, Bendzius 7, Hickey 7, Calzavara 6, Christon 5, Da Ros 5, Ikangi 4, Spencer 4
La conferenza di Repesa
Il commento a caldo di coach Repesa: “Questa partita non ha bisogno di analizzare le statistiche, voglio fare i complimenti alla società e soprattutto ai giocatori”
Su Faggian:
“Leonardo ha fatto un buon lavoro, mi ha creato problemi: volevo prendere un giocatore più forte, ma ora c’è lui (ride ndr)”
Sugli obiettivi e sul futuro:
“Da domani si comincia a programmare e lavorare per la prossima stagione. Sicuramente bisogna fare meglio di quest’anno. Tutti si rinforzano, vediamo che ci sono tante società, non solo Virtus e Armani Milano. C’è Venezia, c’è Tortona”
Su Totè e Caruso:
“Parlano troppo con gli arbitri (ride ndr). Non esistono più lunghi che giocano 25-30 minuti. Devono correre, devono difendere, devono saltare. Dobbiamo fare il click nella testa per capire che dobbiamo mettere energia, fisicità, concentrazione, forza. Ci sono presupposti per fare questo”
Sui rumors su Petrucelli:
“Questo cavallo di razza è già nella nostra stalla”