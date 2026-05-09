Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, sondaggio per un attaccante di Serie A: dipende da una condizione

di
Napoli, sondaggio per un attaccante di Serie A: dipende da una condizione
Antonio Conte analizza i candidati per il ruolo di attaccante nel suo ufficio al Napoli
Antonio Conte in ufficio al Napoli esamina schemi tattici e candidati per l'attaccante

De Ketelaere finisce nei radar del Napoli per l’estate, ma i contatti restano esplorazioni senza fretta. Secondo Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, sondaggi e telefonate esistono, però la trattativa vera dipende dalla scelta tecnica in panchina.

De Ketelaere e il Napoli: il nodo tattico che blocca tutto

Il belga dell’Atalanta rappresenta un’opzione offensiva per gli azzurri, ma la sua eventuale arrivo si lega a doppio filo con il progetto tattico che verrà disegnato.

Salvione chiarisce il quadro senza giri di parole: “I sondaggi esistono, le telefonate anche, ma da qui a parlare di trattativa vera ce ne passa”. Il giornalista sottolinea che De Ketelaere potrebbe fungere da alternativa o complemento a Politano, però molto cambierebbe in base alle dinamiche di mercato. Le uscite saranno determinanti per capire lo spazio effettivo per un nuovo esterno.

Conte o Sarri: la scelta che cambia tutto per il belga

Chi siederà in panchina è il vero discrimine. Se Conte resta e prosegue con il sistema tattico del finale di stagione, gli azzurri potrebbero non cercare rinforzi offensivi massicci. Se invece arriva Sarri, come ipotizzato dal giornalista, tutto cambia: il nuovo modulo richiede profili diversi e De Ketelaere diventerebbe una carta più concreta. Oggi il belga rappresenta una possibilità monitorata, non una priorità urgente.

Il mercato del Napoli per l’estate ruota intorno a questa incertezza. De Ketelaere rimane una figura da tenere d’occhio, ma solo se la situazione tattica e le risorse economiche lo permetteranno. I contatti attuali sono esplorativi: il club azzurro valuta il terreno senza impegni definitivi. La prossima mossa passa dalla decisione su chi guiderà la squadra nei prossimi anni.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie