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Napoli, il difensore arriva dal Brasile: sostituisce un azzurro

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Napoli, il difensore arriva dal Brasile: sostituisce un azzurro
Giovanni Manna, ds del Napoli
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, segue il mercato per i rinforzi in centrocampo

Leo Ortiz del Flamengo entra nel radar del Napoli come sostituto di Juan Jesus in uscita. Il difensore classe 1996 possiede passaporto italiano, elemento che semplifica la trattativa senza consumare slot per extracomunitari.

Leo Ortiz: il difensore brasiliano che piace al Napoli

Secondo quanto riporta SportMixTV attraverso il giornalista brasiliano Bruno Lemos, gli azzurri monitorano costantemente il centrale del Flamengo per rinforzare il reparto difensivo. La partenza di Juan Jesus crea uno spazio in rosa che la dirigenza intende colmare con profili esperti e affidabili. Ortiz rappresenta una soluzione concreta: difensore con esperienza internazionale, già rodato nelle competizioni sudamericane di alto livello.

La doppia nazionalità del giocatore semplifica enormemente i tempi di trattativa. Non occupare uno slot da straniero significa ridurre la burocrazia amministrativa e accelerare l’iter burocratico. Il Flamengo, finora, non ha ricevuto offerte ufficiali dal club partenopeo, ma l’interesse è già concreto e monitorato dalla dirigenza napoletana.

Juan Jesus verso l’addio: spazi per il mercato difensivo

La cessione del brasiliano difensore crea una necessità tattica immediata. Il Napoli non può permettersi di affrontare la prossima stagione con una difesa incompleta e il mercato offre soluzioni concrete.

Nei prossimi mesi il Napoli formalizzerà la propria interesse al Flamengo. Se la dirigenza napoletana decidesse di accelerare, potrebbe già nelle settimane estive avviare i contatti ufficiali con il club carioca. Leo Ortiz potrebbe diventare il nuovo difensore centrale del Napoli, trasformando l’uscita di Juan Jesus in un’opportunità di rinnovamento tattico e generazionale della difesa azzurra.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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