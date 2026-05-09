Napoli, il difensore arriva dal Brasile: sostituisce un azzurro

Leo Ortiz del Flamengo entra nel radar del Napoli come sostituto di Juan Jesus in uscita. Il difensore classe 1996 possiede passaporto italiano, elemento che semplifica la trattativa senza consumare slot per extracomunitari.
Leo Ortiz: il difensore brasiliano che piace al Napoli
Secondo quanto riporta SportMixTV attraverso il giornalista brasiliano Bruno Lemos, gli azzurri monitorano costantemente il centrale del Flamengo per rinforzare il reparto difensivo. La partenza di Juan Jesus crea uno spazio in rosa che la dirigenza intende colmare con profili esperti e affidabili. Ortiz rappresenta una soluzione concreta: difensore con esperienza internazionale, già rodato nelle competizioni sudamericane di alto livello.
La doppia nazionalità del giocatore semplifica enormemente i tempi di trattativa. Non occupare uno slot da straniero significa ridurre la burocrazia amministrativa e accelerare l’iter burocratico. Il Flamengo, finora, non ha ricevuto offerte ufficiali dal club partenopeo, ma l’interesse è già concreto e monitorato dalla dirigenza napoletana.
Juan Jesus verso l’addio: spazi per il mercato difensivo
La cessione del brasiliano difensore crea una necessità tattica immediata. Il Napoli non può permettersi di affrontare la prossima stagione con una difesa incompleta e il mercato offre soluzioni concrete.
Nei prossimi mesi il Napoli formalizzerà la propria interesse al Flamengo. Se la dirigenza napoletana decidesse di accelerare, potrebbe già nelle settimane estive avviare i contatti ufficiali con il club carioca. Leo Ortiz potrebbe diventare il nuovo difensore centrale del Napoli, trasformando l’uscita di Juan Jesus in un’opportunità di rinnovamento tattico e generazionale della difesa azzurra.