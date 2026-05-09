“Mezza squadra odia Conte”, Corona spiazza tutti: clamorose rivelazioni sul Napoli

Le dinamiche interne del Napoli raccontano di un ambiente frammentato, con frizioni che vanno oltre i risultati in campo. Almeno questo è quello che riporta Fabrizio Corona, che stavolta ha nel mirino proprio lo spogliatoio azzurro nel suo prossimo scoop.
Conte e lo spogliatoio: Corona senza filtri
Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona a Fanpage, all’interno della squadra partenopea esistono tensioni significative legate alla gestione tecnica e umana:
“I calciatori del Napoli sono arrivati a determinati livelli perché è stato fatto qualcosa di grave. All’interno del Napoli non ne parla nessuno, perché è impossibile parlarne. Antonio Conte ha creato un sistema dittatoriale“.
Secondo Corona, quindi, il metodo Conte non sarebbe apprezzato dallo spogliatoio, al punto di generare un malumore esplicito all’interno della squadra.
Napoli, nuove rivelazioni in vista
La rigidità gestionale avrebbe avuto conseguenze concrete sulla coesione del gruppo: secondo quanto sostiene Corona:
“Ci sono state delle rivolte e mezza squadra lo odia. Queste rivolte hanno portato un’azione clamorosa. Una roba che se non finisce in prima pagina dei quotidiani, vuol dire che l’informazione non esiste più”.
Corona ha anticipato dettagli su questi retroscena per una trasmissione in programma il 18 maggio, promettendo ulteriori rivelazioni su dinamiche che rimangono ignote al grande pubblico. Per i tifosi del Napoli, non resterà che attendere per scoprire quali saranno gli altri dettagli nascosti che potrà raccontare, con qualche lecito dubbio sull’attendibilità di queste informazioni.