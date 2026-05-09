La lista per l’eventuale post Conte perde un pezzo: “Non sarà l’allenatore del Napoli”

Enzo Maresca non è mai stato una reale opportunità per la panchina del Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà esclude categoricamente l’ex allenatore del Chelsea dalle possibili soluzioni per il dopo Conte.

Maresca: Pedullà chiude definitivamente la porta

Non esiste alcun dialogo concreto tra il Napoli e Maresca. Attraverso il suo canale YouTube, Pedullà ha voluto chiarire una questione che circolava da settimane nei rumors di mercato. L’esclusione è netta e definitiva: secondo il giornalista di Sportitalia, Maresca non presenta la profondità richiesta dal progetto azzurro per ricoprire il ruolo di successore di Antonio Conte.

La precisazione arriva dopo giorni di speculazioni su possibili alternative alla guida tecnica partenopea. Maresca, reduce dall’esperienza al Chelsea, era stato ipotizzato in alcune ricostruzioni come candidato credibile. Pedullà demolisce questa tesi con una valutazione diretta: “toglietelo per il momento, e forse per sempre, dalla lista del Napoli, perché non c’è alcun tipo di profondità“.

Napoli: quale profilo per la successione in caso di addio di Conte?

Quale tipo di allenatore cercherebbe davvero il Napoli se dovesse allontanarsi da Conte? La risposta di Pedullà implica che serva un progetto tecnico ben più strutturato di quello che Maresca potrebbe offrire. Serve una visione complessiva del calcio e della gestione di una squadra come quella partenopea.

La dichiarazione del giornalista riflette una valutazione fredda sulla reale compatibilità tra il tecnico italiano e l’ambiente napoletano. Non è una questione di opportunità di mercato o di disponibilità: è una valutazione di merito sulla capacità di guidare un progetto ambizioso in una piazza complessa e esigente come Napoli.

Maresca rimane legato alle sue esperienze internazionali, ma per il Napoli la ricerca di un nuovo allenatore seguirà percorsi completamente diversi. La successione a Conte, qualora necessaria, passerà attraverso profili che garantiscano quella profondità di progetto che Pedullà ritiene mancante nel tecnico ex Chelsea.