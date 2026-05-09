Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Inter, lo Scudetto non cancella la beffa dell’anno scorso: il gesto rimanda alla lotta con il Napoli

di
Inter, lo Scudetto non cancella la beffa dell’anno scorso: il gesto rimanda alla lotta con il Napoli
Celebrazione dell'Inter con trofeo e medaglie. Foto: SpazioNapoli
Giocatori dell'Inter in divisa blu e nera con medaglie al collo, uno di loro a capo chino in primo piano mentre il Napoli dietro con trofeo

Pedro è uscito fra i fischi dai tifosi dell’Inter durante la partita di oggi contro la Lazio. I nerazzurri non dimenticano la doppietta decisiva che regalò lo Scudetto al Napoli nella scorsa stagione. Un episodio che affonda le radici nella memoria ancora fresca della passata annata.

Pedro e quei gol che cambiano la storia: il debito mai pagato

Nella scorsa stagione, proprio Pedro aveva segnato una doppietta pesantissima contro l’Inter nella gara di San Siro della penultima giornata. Quella prestazione contribuì in modo determinante a indirizzare il campionato verso il Napoli, impendendo agli azzurri di essere sorpassati nonostante il pareggio a Parma.

I tifosi dell’Inter non hanno dimenticato quel momento. Lo spagnolo è stato richiamato in panchina da Sarri al 62′ per far spazio a Dia. Nel momento della sostituzione, il settore occupato dai sostenitori interisti ha reagito con numerosi fischi. Segno di alcuni veleni che neanche lo Scudetto vinto dai nerazzurri una settimana fa può cancellare: la ferita dello scorso campionato resta aperta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie