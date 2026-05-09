Inter, lo Scudetto non cancella la beffa dell’anno scorso: il gesto rimanda alla lotta con il Napoli

Pedro è uscito fra i fischi dai tifosi dell’Inter durante la partita di oggi contro la Lazio. I nerazzurri non dimenticano la doppietta decisiva che regalò lo Scudetto al Napoli nella scorsa stagione. Un episodio che affonda le radici nella memoria ancora fresca della passata annata.
Pedro e quei gol che cambiano la storia: il debito mai pagato
Nella scorsa stagione, proprio Pedro aveva segnato una doppietta pesantissima contro l’Inter nella gara di San Siro della penultima giornata. Quella prestazione contribuì in modo determinante a indirizzare il campionato verso il Napoli, impendendo agli azzurri di essere sorpassati nonostante il pareggio a Parma.
I tifosi dell’Inter non hanno dimenticato quel momento. Lo spagnolo è stato richiamato in panchina da Sarri al 62′ per far spazio a Dia. Nel momento della sostituzione, il settore occupato dai sostenitori interisti ha reagito con numerosi fischi. Segno di alcuni veleni che neanche lo Scudetto vinto dai nerazzurri una settimana fa può cancellare: la ferita dello scorso campionato resta aperta.