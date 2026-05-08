Napoli, l’ex azzurro in lacrime: è successo stasera!

Pescara retrocede ufficialmente in Serie C. Lorenzo Insigne non è riuscito a compiere l’impresa di salvare i biancazzurri abruzzesi, concludendo la sua avventura con lacrime e rimpianti dopo cinque mesi intensi.

Insigne al Pescara: cinque gol non bastano per evitare il tracollo

L’ex capitano del Napoli aveva accettato la sfida a gennaio con il club ultimo in classifica e obiettivo dichiarato: salvezza. Ha segnato 5 gol e fornito 3 assist, tenendo vive le speranze fino all’ultimo respiro. Ma la matematica ha detto no. Serviva una vittoria contro lo Spezia e contemporaneamente la sconfitta del Bari nei play-out: nessuno dei due risultati si è verificato. Il Pescara è stato eliminato dalla corsa alla salvezza e il talento di Frattamaggiore si è trovato di fronte all’amara realtà di una retrocessione che non aveva potuto evitare nonostante l’impegno massimo.

Le statistiche raccontano uno sforzo importante. In cinque mesi ha inciso in attacco con continuità, trovando il gol e l’assist con frequenza rara per una squadra in difficoltà. Eppure in Serie C il Pescara dovrà andare. La retrocessione è ufficiale, e con essa la fine del sogno salvezza che aveva motivato l’arrivo di Insigne.

Il rigore di Mantova: il momento che ha cambiato tutto

Quale dettaglio ha pesato di più? Il calcio di rigore fallito all’80esimo del penultimo turno a Mantova. Insigne non andò sul dischetto, una scelta tattica che si è rivelata decisiva. Quel momento rappresenta il confine tra una stagione che poteva concludersi diversamente e il baratro in cui il Pescara è finito. Non è stata una semplice occasione mancata, ma il simbolo di come una partita equilibrata possa pendere da una decisione, da un’esecuzione, da una frazione di secondo.

La retrocessione in Serie C chiude un capitolo per Insigne e apre interrogativi sul suo futuro. L’esperienza abruzzese, pur ricca di impegno personale, si conclude con il sapore amaro della sconfitta collettiva. Ora tocca al giocatore riflettere sulle prossime mosse: tornare a una categoria superiore sarà l’obiettivo dichiarato, ma il Pescara in Serie C rappresenta un punto di non ritorno per il progetto che aveva accettato cinque mesi fa.