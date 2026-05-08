Il calciatore ritornerà a Napoli questa estate: futuro incerto per lui

Jesper Lindstrom torna al Napoli dopo il prestito al Wolfsburg con un bilancio disastroso: undici presenze totali, zero gol, zero assist e problemi fisici ricorrenti.

Lindstrom al Wolfsburg: il fallimento della Bundesliga

La stagione in Germania è stata un’esperienza che il danese preferisce dimenticare. Arrivato in prestito nell’estate 2025 con l’obiettivo di rilanciarsi dopo l’annata deludente all’Everton, Lindstrom ha trovato solo ostacoli. Gli infortuni agli adduttori e all’inguine lo hanno bloccato ripetutamente, costringendolo a saltare partite decisive. Quando ha calcato il campo, il minutaggio è stato ridotto a spezzoni insignificanti.

Il rendimento numerico racconta tutto: zero contributi in gol e assist, nessun impatto offensivo tangibile. Ancora più preoccupante è la qualità delle prestazioni quando è stato disponibile. L’olandese ha mostrato timidezza tattica e scarsa continuità, elementi che contrastano nettamente con la versione che aveva brillato all’Eintracht Francoforte. In quella fase della carriera era devastante in transizione, incisivo negli uno contro uno, capace di spaccare le difese avversarie con velocità e tecnica.

La parabola discendente iniziata a Napoli

Il trasferimento in Serie A ha segnato una linea di demarcazione nella carriera di Lindstrom. Da quel momento in poi, il talento grezzo è rimasto intatto sulla carta, ma la capacità di trasformarlo in rendimento concreto è scomparsa. L’Everton in prestito era già stata una brutta esperienza. Il Wolfsburg doveva rappresentare il riscatto, la piazza giusta per ritrovare fiducia e brillantezza. Invece, il danese ha ripetuto gli stessi errori, confermando un crollo fisico e mentale che preoccupa tutti gli addetti ai lavori.

Qual è il vero problema di Lindstrom? Non è la mancanza di talento tecnico. È la perdita di continuità, la fragilità muscolare che lo perseguita e soprattutto la fiducia evaporata. Quando un giocatore accumula fallimenti consecutivi, il cervello fatica a riprendere il controllo del corpo. Lindstrom ne è la prova vivente: esita dove una volta attaccava, ripensa dove una volta accelerava, gioca piccolo dove una volta osava.

Il Napoli e le scelte di mercato sbagliate

L’arrivo di Lindstrom rappresenta uno dei capitoli più discutibili della gestione aziendale del club partenopeo. Il prezzo pagato per il danese è rimasto elevato anche dopo il flop iniziale, e i prestiti successivi non hanno risolto il problema. Ora il giocatore rientra dal Wolfsburg con il suo bagaglio di incertezze, e il Napoli deve decidere cosa farne. Cederlo rappresenterebbe un’ammissione di errore; mantenerlo in rosa significa investire su un atleta che non ha ancora mostrato segnali di ripresa credibili.

Nel prossimo mercato estivo, il Napoli avrà poche opzioni concrete. Lindstrom potrebbe trovare una nuova destinazione in prestito, oppure il club potrebbe tentare un ultimo esperimento tattico diverso. Quello che è certo è che il danese non può più permettersi fallimenti. La carriera di un ventiseienne che non produce risultati da due anni consecutivi rischia di arenarsi definitivamente. Il ritorno al calciomercato Napoli rappresenta l’ultima chance per il danese di dimostrare che il talento dell’Eintracht non era un’illusione.