Guerra Napoli Basket, obiettivo mancato: il Presidente parla ai tifosi

Nel corso del pomeriggio, presso la Sala Stampa dell’Alcott Arena, si è tenuta la conferenza stampa di fine stagione del Presidente della Guerra Napoli. Insieme a Matt Rizzetta, presente anche il Managing Director e Head of Europe Underdog Global Partners, Rosario Procino.

Napoli Basket: Rizzetta non perde le speranze

Per chiudere la stagione, il Presidente ha ritenuto necessario parlare ai microfoni:

“Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali. È difficile decifrare questa stagione. Ci sono state cose positive ed altre meno. Volevamo regalare alla piazza il ritorno ai playoff. Stiamo cercando di imparare e migliorare da tutto quello che è successo quest’anno. James Laughlin e lo staff sono già al lavoro per il roster del prossimo anno. Sono molto ottimista ed entusiasta in vista del futuro.”

Non sono mancati i complimenti al coach del Napoli Basket:

“Abbiamo uno dei coach più acclamati d’Europa, Jasmin Repesa, che ci aiuterà anche con la sua grande esperienza e conoscenza. Mi aspetto sinergia e collaborazione tra il tecnico e il General Manager. Il Napoli Basket 2026-2027 non potrà assolutamente fallire i propri obiettivi. Stiamo lavorando duramente con il Comune di Napoli anche per il Palazzetto.”

Eurocup: Guerra Napoli pensa alla wild card

Matt Rizzetta ha parlato anche di EuroLeague, tema approfondito da Rosario Procino:

“Siamo pronti per strutturarci meglio anche su quest’ambito. Abbiamo tante iniziative pronte per coinvolgere anche la città in tutte le sue sfumature. Se dovessimo giocare in Europa, come ci auspichiamo, ci sarà una visibilità ancora più ampia. Vogliamo continuare a lavorare con i partner che ci hanno affiancato quest’anno e coinvolgere sempre più aziende. Stiamo lavorando molto sul settore giovanile, incentivando l’operato sul territorio.”

Il Guerra Napoli Basket, dunque, punta alla wild card per l’Eurocup.