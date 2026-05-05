Napoli-Sarri, l’indiscrezione di Fabrizio Romano spiazza i tifosi azzurri

Maurizio Sarri disponibile al ritorno a Napoli, ma tutto dipende dall’esito del colloquio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La situazione sulla panchina azzurra rimane in sospeso.
Sarri dice sì al Napoli: le condizioni del ritorno
L’ex allenatore biancoceleste ha manifestato apertura totale verso un possibile ritorno in Campania. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, Sarri tornerebbe volentieri a Napoli, ma la concretizzazione dipende interamente da quanto accadrà nel prossimo incontro tra Conte e De Laurentiis. Ad oggi non esiste alcun contatto formale tra il club e l’ex tecnico della Lazio. De Laurentiis ha deciso di attendere chiarimenti dal proprio allenatore prima di intraprendere qualsiasi trattativa alternativa.
Il nodo centrale riguarda la continuità di Conte sulla panchina partenopea. Esistono incognite significative sulla volontà dell’attuale allenatore di proseguire il progetto a Napoli. Lo stimolo e la determinazione di Conte nel restare in città rappresentano variabili che il presidente vuole chiarire direttamente. Solo in caso di separazione consensuale tra le parti il ritorno di Sarri potrebbe trasformarsi da ipotesi a progetto concreto.