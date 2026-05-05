Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Sarri, l’indiscrezione di Fabrizio Romano spiazza i tifosi azzurri

di
Napoli-Sarri, l’indiscrezione di Fabrizio Romano spiazza i tifosi azzurri
Maurizio Sarri potrebbe tornare al Napoli come alternativa a Conte. Fonte: SpazioNapoli
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso di una partita

Maurizio Sarri disponibile al ritorno a Napoli, ma tutto dipende dall’esito del colloquio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La situazione sulla panchina azzurra rimane in sospeso.

Sarri dice sì al Napoli: le condizioni del ritorno

L’ex allenatore biancoceleste ha manifestato apertura totale verso un possibile ritorno in Campania. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, Sarri tornerebbe volentieri a Napoli, ma la concretizzazione dipende interamente da quanto accadrà nel prossimo incontro tra Conte e De Laurentiis. Ad oggi non esiste alcun contatto formale tra il club e l’ex tecnico della Lazio. De Laurentiis ha deciso di attendere chiarimenti dal proprio allenatore prima di intraprendere qualsiasi trattativa alternativa.

Il nodo centrale riguarda la continuità di Conte sulla panchina partenopea. Esistono incognite significative sulla volontà dell’attuale allenatore di proseguire il progetto a Napoli. Lo stimolo e la determinazione di Conte nel restare in città rappresentano variabili che il presidente vuole chiarire direttamente. Solo in caso di separazione consensuale tra le parti il ritorno di Sarri potrebbe trasformarsi da ipotesi a progetto concreto.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie