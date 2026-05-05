Napoli, nasce “Orgogliosi Partenopei”: il progetto che racconta i valori della città

Napoli potrà contare su una nuova realtà capace di raccontare i valori della propria città. Si tratta di un’associazione che supera il concetto tradizionale di tifo, di un modello decisamente innovativo che promuove l’aggregazione sociale, culturale ed economica. Una vera e propria rete di professionisti sotto il nome di “Orgogliosi Partenopei”.
“Orgogliosi Partenopei”: una nuova realtà di aggregazione
Di seguito parte del comunicato ufficiale del Club, che racconta di un progetto già avviato, che ha ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali:
“Costituito il 14 febbraio 2026 e già forte di oltre 100 iscritti, il Club si distingue per una caratteristica precisa: è composto in larga parte da professionisti – imprenditori, consulenti, medici, tecnici e operatori culturali – che mettono a disposizione competenze e relazioni a titolo volontario per costruire una rete solida e generativa. Un progetto che ha già ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio morale del Comune di Napoli, a conferma della sua vocazione pubblica e del valore sociale dell’iniziativa.”
Alla guida c’è il presidente Lucio Spanò, affiancato da un gruppo di professionisti:
“Orgogliosi Partenopei si presenta così come un laboratorio sociale contemporaneo, in cui identità e innovazione si incontrano. Un progetto che parte dalla passione per il calcio, ma che trova la sua forza nella capacità di trasformarla in cultura, relazione e sviluppo. Perché oggi, più che mai, essere orgogliosi di Napoli significa costruire, insieme, il suo futuro.”