Napoli, nasce “Orgogliosi Partenopei”: il progetto che racconta i valori della città

Napoli potrà contare su una nuova realtà capace di raccontare i valori della propria città. Si tratta di un’associazione che supera il concetto tradizionale di tifo, di un modello decisamente innovativo che promuove l’aggregazione sociale, culturale ed economica. Una vera e propria rete di professionisti sotto il nome di “Orgogliosi Partenopei”.

Di seguito parte del comunicato ufficiale del Club, che racconta di un progetto già avviato, che ha ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali:

“Costituito il 14 febbraio 2026 e già forte di oltre 100 iscritti, il Club si distingue per una caratteristica precisa: è composto in larga parte da professionisti – imprenditori, consulenti, medici, tecnici e operatori culturali – che mettono a disposizione competenze e relazioni a titolo volontario per costruire una rete solida e generativa. Un progetto che ha già ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio morale del Comune di Napoli, a conferma della sua vocazione pubblica e del valore sociale dell’iniziativa.”