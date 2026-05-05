Napoli, Meret resterà in azzurro? I dubbi del club sul futuro del portiere

Alex Meret ha perso centralità nel progetto azzurro e il Napoli valuta il suo futuro con attenzione. La stagione appena conclusa ha confermato il ridimensionamento del portiere friulano, ora oggetto di riflessioni tecniche profonde, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Meret in uscita: lo spazio ridotto cambia tutto

Il numero uno non è più una certezza nel progetto partenopeo. L’ultimo campionato ha mostrato chiaramente come le gerarchie siano mutate, relegando l’estremo difensore a un ruolo marginale. Questa situazione apre scenari di mercato concreti, con il Napoli pronto a valutare offerte credibili per il giocatore.

La qualificazione alla Champions League rappresenta il fattore decisivo per le valutazioni future. Con l’accesso garantito alle coppe europee, il club può pianificare con precisione gli interventi sul mercato, senza fretta né improvvisazioni. Lo staff tecnico avrà maggiore libertà per scegliere la direzione da seguire in porta.

Il Napoli dovrà decidere se reinserire Meret o aprire a una cessione? I dubbi che circondano la permanenza del friulano non sono casuali. La società ha già tracciato una linea: il giocatore tornerà al centro del progetto oppure lascerà spazio a una nuova soluzione. Non esiste una terza via. Le prossime settimane saranno cruciali per chiarire la posizione del club, soprattutto dopo i contatti che inevitabilmente arriveranno da altri club interessati.