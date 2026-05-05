Mercato Napoli, Juan Jesus in partenza? Spuntano due nomi per sostituirlo

Juan Jesus verso l’addio al Napoli apre uno scenario di mercato delicato in difesa. La partenza del brasiliano crea uno spazio che gli azzurri intendono colmare con profili giovani e promettenti.
Juan Jesus in partenza: il Napoli cerca il sostituto
La cessione di Juan Jesus non rappresenta una sorpresa nel ciclo di rinnovamento avviato dal club partenopeo. Il difensore brasiliano, dopo aver fornito contributi importanti nelle scorse stagioni, è destinato a cambiare aria. Questa decisione costringe la dirigenza napoletana a individuare soluzioni concrete per la linea difensiva. Il mercato estivo diventa cruciale per non compromettere la competitività della squadra. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già identificato i candidati principali per questo ruolo.
Rafa Marin rappresenta la soluzione più immediata. Il difensore, reduce da un’esperienza positiva al Villarreal in La Liga, possiede già esperienza internazionale e conosce bene i meccanismi calcistici europei. Karim Coulibaly costituisce invece l’alternativa più giovane e dal potenziale ancora da sviluppare completamente. Il giovane difensore suscita interesse crescente nel panorama europeo.