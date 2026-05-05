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Mercato Napoli, Juan Jesus in partenza? Spuntano due nomi per sostituirlo

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Mercato Napoli, Juan Jesus in partenza? Spuntano due nomi per sostituirlo
Juan Jesus in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
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Juan Jesus verso l’addio al Napoli apre uno scenario di mercato delicato in difesa. La partenza del brasiliano crea uno spazio che gli azzurri intendono colmare con profili giovani e promettenti.

Juan Jesus in partenza: il Napoli cerca il sostituto

La cessione di Juan Jesus non rappresenta una sorpresa nel ciclo di rinnovamento avviato dal club partenopeo. Il difensore brasiliano, dopo aver fornito contributi importanti nelle scorse stagioni, è destinato a cambiare aria. Questa decisione costringe la dirigenza napoletana a individuare soluzioni concrete per la linea difensiva. Il mercato estivo diventa cruciale per non compromettere la competitività della squadra. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già identificato i candidati principali per questo ruolo.

Rafa Marin rappresenta la soluzione più immediata. Il difensore, reduce da un’esperienza positiva al Villarreal in La Liga, possiede già esperienza internazionale e conosce bene i meccanismi calcistici europei. Karim Coulibaly costituisce invece l’alternativa più giovane e dal potenziale ancora da sviluppare completamente. Il giovane difensore suscita interesse crescente nel panorama europeo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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