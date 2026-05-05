Caso Lukaku, è successo davvero: il Napoli conferma

L’ultima volta che Romelu Lukaku ha vestito la maglia del Napoli è stato a marzo, quando ha fatto il suo ingresso in campo contro il Torino. Dopo, a causa dell’infortunio, è sparito dai radar di Castel Volturno. L’attaccante ha proseguito la sua riabilitazione in Belgio, dando poche notizie alla società azzurro. Le strade si separeranno in estate, ma nel frattempo l’ex Inter è tornato ad allenarsi sotto gli occhi di Antonio Conte.

Lukaku torna a Napoli: c’è il comunicato

Come confermato da un comunicato stampa del club partenopeo, Lukaku è rientrato a Napoli e ha svolto un lavoro individuale nel centro sportivo azzurro:

“Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale.”

Difficile rivederlo in campo nel finale di stagione ma, almeno, sarà presente agli allenamenti con la squadra.