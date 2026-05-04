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Ultime Napoli, come sta Vergara? Ora c’è una partita nel mirino

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Ultime Napoli, come sta Vergara? Ora c’è una partita nel mirino
Attaccante del Napoli esulta in maglia azzurra. Foto: ANSA
Giovane attaccante del Napoli esulta in maglia azzurra dopo una rete

Antonio Vergara punta alla convocazione contro il Bologna lunedì sera: l’esterno è fermo dal 6 marzo per una lesione della fascia plantare e cerca di rientrare almeno in panchina.

Vergara: il recupero accelerato verso Bologna

Come rivela il Corriere dello Sport, il classe 2003 sta facendo tutto il possibile per essere tra i convocati nella sfida di lunedì 11 maggio contro i rossoblù. Due mesi di assenza non scoraggiano il giocatore, che lavora per rientrare almeno dalla panchina. La lesione della fascia plantare lo ha tenuto fuori dai campi dal 6 marzo, un periodo lungo che ora tenta di accorciare con gli ultimi allenamenti prima della gara.

Giovanni Di Lorenzo ha già fatto un passo avanti nella corsa al rientro: il capitano è stato in panchina a Como ed è pronto a tornare titolare contro il Bologna. La sua assenza, dal 31 gennaio contro la Fiorentina, è stata ancora più lunga di quella di Vergara. Il recupero dei difensori diventa cruciale nel finale di stagione, con il Napoli che conta i giorni per ritrovare la massima disponibilità in squadra.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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