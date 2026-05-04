Ultime Napoli, come sta Vergara? Ora c’è una partita nel mirino

Antonio Vergara punta alla convocazione contro il Bologna lunedì sera: l’esterno è fermo dal 6 marzo per una lesione della fascia plantare e cerca di rientrare almeno in panchina.
Vergara: il recupero accelerato verso Bologna
Come rivela il Corriere dello Sport, il classe 2003 sta facendo tutto il possibile per essere tra i convocati nella sfida di lunedì 11 maggio contro i rossoblù. Due mesi di assenza non scoraggiano il giocatore, che lavora per rientrare almeno dalla panchina. La lesione della fascia plantare lo ha tenuto fuori dai campi dal 6 marzo, un periodo lungo che ora tenta di accorciare con gli ultimi allenamenti prima della gara.
Giovanni Di Lorenzo ha già fatto un passo avanti nella corsa al rientro: il capitano è stato in panchina a Como ed è pronto a tornare titolare contro il Bologna. La sua assenza, dal 31 gennaio contro la Fiorentina, è stata ancora più lunga di quella di Vergara. Il recupero dei difensori diventa cruciale nel finale di stagione, con il Napoli che conta i giorni per ritrovare la massima disponibilità in squadra.