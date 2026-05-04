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Napoli e AIL: il calcio scende in campo contro le leucemie

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Napoli e AIL: il calcio scende in campo contro le leucemie
Napoli in campo: il club azzurro scende in campo con AIL contro le leucemie. Fonte: SpazioNapoli
Napoli in campo durante la stagione 2025/26, simbolo del club impegnato nella lotta scudetto

SSC Napoli sigla una partnership con AIL Nazionale per combattere leucemie, linfomi e mieloma: il club azzurro diventa il primo in Italia a sottoscrivere un accordo diretto con l’associazione.

La decisione rappresenta un cambio di rotta nella responsabilità sociale del calcio italiano. Gli azzurri non si limitano a donazioni occasionali, ma costruiscono un percorso strutturato di sensibilizzazione sulla ricerca ematologica e l’assistenza ai pazienti. Attraverso iniziative concrete in città, il club intende trasformare il valore emotivo dello sport in azioni tangibili per chi combatte queste malattie.

Napoli primo club calcistico con AIL Nazionale

La collaborazione tra SSC Napoli e AIL rappresenta un’anomalia positiva nel panorama calcistico italiano. Il Napoli sceglie di legare il proprio marchio a una battaglia sanitaria di rilevanza nazionale. Questo posizionamento strategico non è banale: associare il calcio a una causa medica richiede coerenza e impegno nel lungo termine.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business di SSC Napoli, ha sottolineato:

“Questo accordo ha un significato importante per SSC Napoli. Essere il primo Club a collaborare direttamente con AIL Nazionale ci dà una responsabilità in più: portare attenzione su un tema che riguarda tante persone e tante famiglie, accanto a chi lavora ogni giorno per la ricerca e per l’assistenza ai pazienti.”

Tommaso Bianchini,
Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli

Le iniziative concrete: dalla sensibilizzazione all’assistenza

Il progetto prevede diverse attività sviluppate direttamente a Napoli, focalizzate su due assi principali. Da un lato, la sensibilizzazione sui temi legati alle malattie del sangue e l’importanza della ricerca scientifica. Dall’altro, il supporto concreto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie attraverso le reti di assistenza di AIL.

Gaetano Biallo, Direttore Generale di AIL, ha evidenziato:

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla SSC Napoli per aver scelto di intraprendere insieme ad AIL un percorso di grande valore. Il calcio è molto più di uno sport: è un linguaggio universale capace di unire le persone e creare legami profondi. Attraverso questa collaborazione vogliamo trasformare le emozioni del campo in gesti concreti di solidarietà, portando supporto, speranza e vicinanza a chi affronta una malattia ematologica”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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