Mercato Napoli, Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurro

Alex Meret lascia il Napoli a fine stagione? Il Tottenham ha presentato un’offerta concreta per il portiere azzurro, ormai fuori dai piani tecnici di Conte.
Meret e il Napoli: la rottura dopo Milinkovic-Savic
La perdita del posto da titolare rappresenta il punto di non ritorno nella storia tra il numero uno e il club partenopeo. Milinkovic-Savic ha preso stabilmente la porta, relegando Meret a ruolo di riserva. La scadenza contrattuale fissata tra un anno trasforma questa situazione in un’opportunità di mercato: il Napoli può incassare una cifra importante piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero.
Il Tottenham conosce bene il mercato italiano per i portieri. Già in passato hanno prelevato Vicario dal campionato di Serie A, costruendo una base solida per il futuro della porta londinese. Ora puntano a Meret con una strategia simile: un estremo difensore italiano con esperienza internazionale, capace di adattarsi alla Premier League.