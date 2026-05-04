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Mercato Napoli, Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurro

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Mercato Napoli, Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurro
Alex Meret durante l'allenamento a Castel Volturno. (ANSA) SpazioNapoli.it
Meret in allenamento con il Napoli

Alex Meret lascia il Napoli a fine stagione? Il Tottenham ha presentato un’offerta concreta per il portiere azzurro, ormai fuori dai piani tecnici di Conte.

Meret e il Napoli: la rottura dopo Milinkovic-Savic

La perdita del posto da titolare rappresenta il punto di non ritorno nella storia tra il numero uno e il club partenopeo. Milinkovic-Savic ha preso stabilmente la porta, relegando Meret a ruolo di riserva. La scadenza contrattuale fissata tra un anno trasforma questa situazione in un’opportunità di mercato: il Napoli può incassare una cifra importante piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero.

Il Tottenham conosce bene il mercato italiano per i portieri. Già in passato hanno prelevato Vicario dal campionato di Serie A, costruendo una base solida per il futuro della porta londinese. Ora puntano a Meret con una strategia simile: un estremo difensore italiano con esperienza internazionale, capace di adattarsi alla Premier League.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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