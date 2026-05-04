Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro

Jens Cajuste non tornerà al Napoli. L’Ipswich Town ha deciso di riscattare il centrocampista svedese a prescindere dalle clausole originarie, versando 7,5 milioni di euro agli azzurri per il trasferimento definitivo.
Cajuste: l’Ipswich riscatta oltre le condizioni
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha scelto di confermare il giocatore senza attendere il verificarsi di tutte le condizioni contrattuali. L’accordo iniziale prevedeva l’obbligo di riscatto legato alla promozione in Premier League e a un numero minimo di presenze. L’Ipswich ha raggiunto la promozione e Cajuste ha collezionato 30 presenze, la società ha deciso di procedere al riscatto, segnalando una fiducia piena nel rendimento stagionale del centrocampista.
Le cifre sono definite: 7,5 milioni di euro finalizzeranno il trasferimento. Una somma che rappresenta una perdita netta rispetto ai 12 milioni investiti dal Napoli nel 2023, quando Rudi Garcia lo prelevò dal Reims per rinforzare il centrocampo partenopeo.