Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro

di
Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro
Giovanni Manna, DS Napoli, coordina la cessione di Cajuste all'Ipswich. Fonte: ANSA
Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli, coordina il calciomercato estivo con la cessione di Cajuste all'Ipswich

Jens Cajuste non tornerà al Napoli. L’Ipswich Town ha deciso di riscattare il centrocampista svedese a prescindere dalle clausole originarie, versando 7,5 milioni di euro agli azzurri per il trasferimento definitivo.

Cajuste: l’Ipswich riscatta oltre le condizioni

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha scelto di confermare il giocatore senza attendere il verificarsi di tutte le condizioni contrattuali. L’accordo iniziale prevedeva l’obbligo di riscatto legato alla promozione in Premier League e a un numero minimo di presenze. L’Ipswich ha raggiunto la promozione e Cajuste ha collezionato 30 presenze, la società ha deciso di procedere al riscatto, segnalando una fiducia piena nel rendimento stagionale del centrocampista.

Le cifre sono definite: 7,5 milioni di euro finalizzeranno il trasferimento. Una somma che rappresenta una perdita netta rispetto ai 12 milioni investiti dal Napoli nel 2023, quando Rudi Garcia lo prelevò dal Reims per rinforzare il centrocampo partenopeo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie