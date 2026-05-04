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Mercato Napoli, due nomi dalla Premier per la difesa: l’idea del club

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Mercato Napoli, due nomi dalla Premier per la difesa: l’idea del club
Giovanni Manna dirige la strategia del Napoli per Diao del Como. Fonte: SpazioNapoli/ANSA
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, segue il mercato per i rinforzi in centrocampo

In difesa il Napoli guarda ancora alla Premier League. Cristhian Mosquera, classe 2004 in uscita dall’Arsenal, rappresenta l’opzione per ringiovanire il reparto arretrato, come riportato oggi da Il Mattino. Il difensore spagnolo è considerato una risorsa interessante per chi vuole puntare sul progetto a lungo termine. Accanto a lui circola anche il nome di Manuel Ugarte, attualmente al Manchester United, che cerca maggiore continuità di impiego dopo una stagione da comparsa in Inghilterra.

Difesa: Mosquera dall’Arsenal e Ugarte dal Manchester United

Ugarte ha un vantaggio concreto: ritroverebbe Rasmus Hojlund nello spogliatoio azzurro, il danese che proprio dopo l’esperienza ai Red Devils ha ritrovato continuità e rendimento con la maglia del Napoli. Questo legame già consolidato potrebbe accelerare l’integrazione tattica e ambientale.

Il Napoli lavora su tre fronti simultaneamente. Atta per la mediana, Mosquera e Ugarte per la difesa: la strategia è costruire una rosa competitiva senza esaurire le casse. La finestra estiva del calciomercato Napoli prenderà forma concreta nei prossimi giorni, con la Premier League come principale fonte di opportunità.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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