Mercato Napoli, due nomi dalla Premier per la difesa: l’idea del club

In difesa il Napoli guarda ancora alla Premier League. Cristhian Mosquera, classe 2004 in uscita dall’Arsenal, rappresenta l’opzione per ringiovanire il reparto arretrato, come riportato oggi da Il Mattino. Il difensore spagnolo è considerato una risorsa interessante per chi vuole puntare sul progetto a lungo termine. Accanto a lui circola anche il nome di Manuel Ugarte, attualmente al Manchester United, che cerca maggiore continuità di impiego dopo una stagione da comparsa in Inghilterra.
Difesa: Mosquera dall’Arsenal e Ugarte dal Manchester United
Ugarte ha un vantaggio concreto: ritroverebbe Rasmus Hojlund nello spogliatoio azzurro, il danese che proprio dopo l’esperienza ai Red Devils ha ritrovato continuità e rendimento con la maglia del Napoli. Questo legame già consolidato potrebbe accelerare l’integrazione tattica e ambientale.
Il Napoli lavora su tre fronti simultaneamente. Atta per la mediana, Mosquera e Ugarte per la difesa: la strategia è costruire una rosa competitiva senza esaurire le casse. La finestra estiva del calciomercato Napoli prenderà forma concreta nei prossimi giorni, con la Premier League come principale fonte di opportunità.